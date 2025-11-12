Filme

Sequência de 'Toy Story' ganha primeiro trailer; assista ao vídeo

Filme deve chegar às salas de cinema em junho de 2026

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:49

Imagem do Woody, de 'Toy Story' Crédito: Divulgação/Pixar

O primeiro trailer de "Toy Story 5" foi divulgado nesta terça-feira (11). O vídeo adianta um dos principais temas do próximo filme da franquia, ou seja, o medo dos brinquedos de perderem espaço para a tecnologia.

No trailer, Bonnie recebe um pacote misterioso, o que provoca apreensão no grupo liderado por Woody e Buzz. Ao abri-lo, a criança revela um objeto chamado Lilypad , tablet infantil com o qual os brinquedos terão que disputar a atenção da jovem. Ao longo do vídeo, vemos a pergunta "Será que a era dos brinquedos chegou ao fim?" se formar na tela.

Dirigido por Andrew Stanton e Kenna Harris, o longa deve abordar assuntos contemporâneos, como o uso da inteligência artificial. A previsão é que o filme chegue aos cinemas em junho de 2026.

Lançado em 1995, o filme que deu origem à franquia foi o primeiro longa-metragem da Pixar e também o primeiro longa digitalmente animado, marco histórico da tecnologia de CGI ("computer-generated imagery", imagens geradas por computador) que hoje é aplicada em diversos longas, curtas e filmes comerciais.

Aclamado pela crítica e bem-sucedido nas bilheterias, "Toy Story" conquistou fama suficiente para ganhar uma sequência em 1999 e outra em 2010. O quarto filme foi lançado em 2019.

Este vídeo pode te interessar