Saiba onde assistir a séries indicadas ao Emmy 2025, como 'O Urso' e 'Adolescência'

Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça (15) os indicados para o Emmy Awards

Publicado em 15 de julho de 2025 às 16:35

“O Urso” mergulha nos bastidores intensos de uma cozinha profissional Crédito: Imagem: Reprodução digital | FX Productions

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça (15) os indicados para o Emmy Awards, principal premiação da indústria americana de televisão e de streaming. >

Os destaques foram "O Urso", "The Last Of Us" e "Ruptura", com três indicações cada. "Hacks", "The Pitt", "O Estúdio" e "Adolescência" foram nomeadas em duas categorias.>

Confira abaixo onde assistir os indicados do Emmy 2025 -e se programe para ficar em dia antes da premiação, que acontece em 14 de setembro.>

ABBOTT ELEMENTARY

A série, centrada em um grupo de professores de escola pública, foi indicada ao Emmy de melhor série de comédia e melhor atriz em comédia (para Quinta Brunson). A trama chegou à quarta temporada no último ano, com episódios estão disponíveis na Disney+.>

ADOLESCÊNCIA

Owen Cooper em cena da série 'Adolescência' Crédito: Courtesy of Netflix

Disponível na Netflix, a série britânica retrata a história de um adolescente de 13 anos acusado de matar uma colega de classe. Quando foi lançada, a produção embalou a discussão sobre bullying nas redes sociais. Também foi reconhecida como um projeto de linguagem visual ousada, uma vez que foi filmado em plano-sequência, uma única gravação contínua.>

No Emmy, foi indicada nas categorias de melhor minissérie, antologia ou filme para TV e também de melhor ator em minissérie (para Stephen Graham)>

ANDOR

Uma das histórias de "Star Wars", Cassian Andor faz parte dos rebeldes que tentam destruir o nefasto Império. Os episódios estão disponíveis na Disney+. No Emmy, concorre na categoria de melhor série de drama.>

BLACK MIRROR

A sétima temporada da série de ficção está disponível na Netflix. No Emmy, concorre ao prêmio nas categorias de melhor minissérie e melhor atriz em minissérie (para Rashida Jones).>

O ESTÚDIO

A série de Seth Rogen está disponível no streaming Apple TV+. A ficção mostra o dia a dia na Continental Studios, uma empresa tradicional do ramo cinematográfico que ganha um novo diretor. A produção foi indicada ao Emmy de melhor série de comédia e melhor de comédia (para Seth Rogen).>

HACKS

A comédia usa do humor ácido para acompanhar relação entre duas mulheres, uma veterana comediante e uma jovem roteirista. A quarta temporada foi lançada no streaming HBO Max.>

No Emmy, foi indicada nas categorias melhor série de comédia e melhor atriz de comédia (para Jean Smart).>

RUPAUL'S DRAG RACE

O reality show do artista drag mais famoso dos Estados Unidos concorre na categoria de melhor programa de competição. Na última temporada, RuPaul reuniu drags que participaram das diferentes versões da franquia espalhadas pelo mundo, inclusive a brasileira Miranda Lebrão. Os episódios estão disponíveis no Paramount+.>

RUPTURA

Está disponível no streaming Apple TV+. A série aborda o conceito extremo de separação da vida pessoal do cotidiano de trabalho -na trama, os personagens implantam um chip para que possam esquecer o trabalho quando estão fora dele.>

No Emmy, concorre a melhor série dramática, melhor atriz (para Britt Lower) e melhor ator em série de drama (para Adam Scott).>

THE LAST OF US

Cena da série The Last Of Us, adaptada do game homônimo Crédito: HBO

A segunda temporada da série está disponível no streaming da HBO e concorre ao Emmy de melhor série de drama, melhor ator (para Pedro Pascal) e melhor atriz em drama (para Bella Ramsey).>

A trama é baseada no game de mesmo nome e acompanha a dupla Ellie (Bella Ramsay) e Joel (Pedro Pascal) em um mundo pós-apocalíptico.>

THE PITT

O drama médico, disponível na HBO Max, retrata o frenético vai-e-vem da equipe de um hospital de Pittsburgh. No Emmy, a série foi indicada a melhor série de drama e melhor ator em drama (para Noah Wyle).>

THE WITHE LOTUS

A série do streaming HBO Max chegou a terceira temporada, desta vez ambientada na Tailândia. No Emmy, concorre na categoria de melhor série de drama.>

O URSO

A quarta temporada da série está disponível no streaming Disney+. Em dez episódios, o público acompanha o desenrolar da trama do roteirista Chris Storer, que se passa na cozinha conturbada de um restaurante.>

No Emmy, concorre ao prêmio nas categorias série de comédia, melhor atriz (para Ayo Edebiri) e melhor ator de comédia (para Jeremy Allen White). A produção foi renovada e terá uma quinta temporada.>

