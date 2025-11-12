Editorias do Site
Redes Sociais

Primeiro teaser de 'O Diabo Veste Prada 2' é lançado; assista

O longa traz de volta Meryl Streep e Anne Hathaway nos papéis que marcaram a história do filme original

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:44

O Diabo Veste Prada
O Diabo Veste Prada Crédito: Reprodução

O primeiro teaser de O Diabo Veste Prada 2 finalmente chegou. O longa traz de volta Meryl Streep e Anne Hathaway nos papéis que marcaram a história do filme original, e contará também com Emily Blunt e Lady Gaga no elenco. A estreia está marcada para 1º de maio de 2026.

A Disney anunciou o desenvolvimento da sequência em julho do ano passado, e agora confirma que o filme chega aos cinemas na data citada. A sinopse divulgada em julho revela: "A carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente."

Baseado no livro homônimo lançado em 2003, O Diabo Veste Prada acompanha Andy (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada com grandes sonhos, que começa a trabalhar na renomada revista de moda Runway como assistente da exigente Miranda Priestly (Meryl Streep). Com o tempo, Andy começa a se sentir desconfortável no ambiente de trabalho intenso e questiona sua capacidade de seguir na função que assumiu.

Dirigido por David Frankel, o filme contará ainda com Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer. Com orçamento de US$ 35 milhões, o primeiro longa foi um sucesso absoluto, arrecadando mais de US$ 326 milhões mundialmente.

Assista ao trailer:

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Meryl Streep surge caracterizada como Miranda Priestly nas filmagens de 'O Diabo Veste Prada 2'

Meryl Streep surge caracterizada como Miranda Priestly nas filmagens de 'O Diabo Veste Prada 2'

Imagem - Sequência de 'Toy Story' ganha primeiro trailer; assista ao vídeo

Sequência de 'Toy Story' ganha primeiro trailer; assista ao vídeo

Imagem - O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogo

O que assistir na HBO Max em novembro: 5 filmes e séries que chegam ao catálogo

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Rapper Akon é preso nos Estados Unidos, diz site

Rapper Akon é preso nos Estados Unidos, diz site
Imagem - Adele fará sua estreia como atriz no novo filme de Tom Ford, 'Cry to Heaven'

Adele fará sua estreia como atriz no novo filme de Tom Ford, 'Cry to Heaven'
Imagem - Jojo Todynho pede desligamento da faculdade após B.O.: 'Respeito é bom e todo mundo gosta'

Jojo Todynho pede desligamento da faculdade após B.O.: 'Respeito é bom e todo mundo gosta'