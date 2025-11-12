Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:44
O primeiro teaser de O Diabo Veste Prada 2 finalmente chegou. O longa traz de volta Meryl Streep e Anne Hathaway nos papéis que marcaram a história do filme original, e contará também com Emily Blunt e Lady Gaga no elenco. A estreia está marcada para 1º de maio de 2026.
A Disney anunciou o desenvolvimento da sequência em julho do ano passado, e agora confirma que o filme chega aos cinemas na data citada. A sinopse divulgada em julho revela: "A carreira de Miranda (Meryl Streep) entra em declínio, o que a força a enfrentar Emily (Emily Blunt), agora uma grande executiva em um grupo de luxo, cujos investimentos em publicidade Miranda precisa desesperadamente."
Baseado no livro homônimo lançado em 2003, O Diabo Veste Prada acompanha Andy (Anne Hathaway), uma jovem recém-formada com grandes sonhos, que começa a trabalhar na renomada revista de moda Runway como assistente da exigente Miranda Priestly (Meryl Streep). Com o tempo, Andy começa a se sentir desconfortável no ambiente de trabalho intenso e questiona sua capacidade de seguir na função que assumiu.
Dirigido por David Frankel, o filme contará ainda com Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier, Tracie Thoms e Rich Sommer. Com orçamento de US$ 35 milhões, o primeiro longa foi um sucesso absoluto, arrecadando mais de US$ 326 milhões mundialmente.
