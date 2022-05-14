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Série

Netflix faz acordo com a Claro e leva "Stranger Things" à TV paga

Ação pela estreia da 4ª temporada, ainda exclusiva do streaming, pode ser conferida na plataforma Now. A primeira e a segunda temporada da atração estão disponíveis para assinantes da operadora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 10:26

Elenco de Stranger Things
Elenco de "Stranger Things" Crédito: Divulgação/Netflix
Adversários na disputa pelo tempo e o bolso do telespectador, a TV paga e o streaming, quem diria, estão unindo esforços e compartilhando entretenimento.
Chegou ao NOW, espaço de conteúdo sob demanda da operadora Claro, nesta sexta-feira 13, um dos bons títulos para a data, associada ao gênero de terror. Uma das séries mais aclamadas da Netflix no Brasil, "Stranger Things" e seu mundo invertido desembarcaram ali com suas duas primeiras temporadas.
O anúncio vem junto com um aviso sobre a estreia da próxima safra da franquia, a 4ª, que assim como a 3ª, ainda só poderá ser vista na própria Netflix. "Talvez você tenha achado que a plataforma não tinha como ficar melhor. Errou feio, errou rude!", diz o anúncio na tela do assinante. "'Stranger Things" estará no NOW com a 1ª e a 2ª temporada disponíveis para os clientes Claro sem custo adicional a partir do dia 13/05. Então não fique de fora! Se você é cliente Claro, aproveita o esquenta para o lançamento da 4ª temporada que chega na Netflix dia 27/05."
Não é a primeira vez que a plataforma se vale de outras telas para aquecer a ansiedade da plateia por seus produtos. Em 2017, Como aperitivo para a chegada da 2ª temporada exclusivamente ao seu catálogo, a empresa fez um acordo com o SBT e levou ao ar o 1º episódio da 1ª safra do programa.
A Netflix também já fez ações similares em outros países, valendo-se de mídias mais tradicionais, da TV aberta à TV paga, para instigar o público a pagar por seus serviços. Além da chegada das primeiras temporadas à Claro, outras ações estão previstas para fazer bombar o lançamento da 4ª temporada, no próximo dia 27, dentro de menos de duas semanas.
A FOX, agora Star+, também praticou algo semelhante com o GloboPlay, ao liberar as primeiras temporadas de "Um Contra Todos" e "Impuros", duas produções suas no Brasil, para o serviço da concorrente, justamente em datas próximas às estreias de suas novas safras de episódios, que também só poderia ser vista na própria FOX. Uma tela alimenta a outra e todo mundo sai ganhando.

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