Filme "Demon Slayer: Castelo Infinito" ganha classificação 18 anos e surpreende fãs

A classificação surpreendeu os fãs na semana em que o filme estreia no Brasil

Renam Linhares Residente em Jornalismo

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:43

Filme "Demon Slayer: Castelo Infinito" ganha classificação 18 anos e surpreende fãs Crédito: Reprodução Demon Slayer

O aguardado filme de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba em japonês) estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (11) e marca a conclusão da saga de Tanjiro Kamado. O longa adapta o começo do Arco do Castelo Infinito, último do mangá, que inicia a luta final contra o vilão Muzan Kibutsuji e suas Luas Superiores.

A história do anime acompanha Tanjiro Kamado, um jovem que perde a família em um ataque de demônios e parte em busca de salvar sua irmã Nezuko, que se transformou em um demônio de forma misteriosa.

O filme também ganhou repercussão pela classificação indicativa. No Brasil, será apenas para maiores de 18 anos, conforme decisão do Ministério da Justiça. O órgão citou violência extrema, medo e temas sensíveis, como luto e trauma.

O caso gerou debate entre fãs porque, em outros países, a classificação foi mais branda. A distribuidora Sony Pictures defendia inicialmente a faixa etária de 14 anos. No Japão o filme foi classificado como PG-12 (liberado para menores de 12 anos acompanhados). Já nos Estados Unidos foi classificado como R (menores de 17 apenas com adulto responsável).

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) Crédito: Reprodução Demon Slayer

Estreia histórica no Japão

No Japão, a estreia já foi histórica. No primeiro dia, o longa arrecadou mais de R$61,7 milhões. Em três dias, somou cerca de 4 milhões de espectadores e ultrapassou os R$207,9 milhões em bilheteria. No quarto dia, levou mais 1,3 milhão de pessoas aos cinemas, com receita adicional de R$67,6 milhões.

A distribuição mundial é uma parceria da Sony Pictures com a Crunchyroll. Até agora, apenas o primeiro filme, "Demon Slayer: Castelo Infinito" , tem estreia confirmada no Brasil. As empresas planejam lançar um filme por ano, com previsão de encerrar a obra em 2027. O primeiro longa estreia nesta quinta-feira (11) e a pré-venda já está disponível.

O anime Demon Slayer é baseado no mangá de Koyoharu Gotouge, já vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo. Desde a estreia em 2018, a obra conquistou fãs no mundo todo e agora se aproxima do fim.

*Texto produzido por Renam Linhares, aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Marcella Scaramella.

