Editorias do Site
Redes Sociais

Filme "Demon Slayer: Castelo Infinito" ganha classificação 18 anos e surpreende fãs

A classificação surpreendeu os fãs na semana em que o filme estreia no Brasil

Renam Linhares

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11:43

Filme
Filme "Demon Slayer: Castelo Infinito" ganha classificação 18 anos e surpreende fãs Crédito: Reprodução Demon Slayer

O aguardado filme de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba em japonês) estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (11) e marca a conclusão da saga de Tanjiro Kamado. O longa adapta o começo do Arco do Castelo Infinito, último do mangá, que inicia a luta final contra o vilão Muzan Kibutsuji e suas Luas Superiores.

A história do anime acompanha Tanjiro Kamado, um jovem que perde a família em um ataque de demônios e parte em busca de salvar sua irmã Nezuko, que se transformou em um demônio de forma misteriosa.

O filme também ganhou repercussão pela classificação indicativa. No Brasil, será apenas para maiores de 18 anos, conforme decisão do Ministério da Justiça. O órgão citou violência extrema, medo e temas sensíveis, como luto e trauma.

O caso gerou debate entre fãs porque, em outros países, a classificação foi mais branda. A distribuidora Sony Pictures defendia inicialmente a faixa etária de 14 anos. No Japão o filme foi classificado como PG-12 (liberado para menores de 12 anos acompanhados). Já nos Estados Unidos foi classificado como R (menores de 17 apenas com adulto responsável).

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)
Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) Crédito: Reprodução Demon Slayer

Estreia histórica no Japão

No Japão, a estreia já foi histórica. No primeiro dia, o longa arrecadou mais de R$61,7 milhões. Em três dias, somou cerca de 4 milhões de espectadores e ultrapassou os R$207,9 milhões em bilheteria. No quarto dia, levou mais 1,3 milhão de pessoas aos cinemas, com receita adicional de R$67,6 milhões.

A distribuição mundial é uma parceria da Sony Pictures com a Crunchyroll. Até agora, apenas o primeiro filme, "Demon Slayer: Castelo Infinito" , tem estreia confirmada no Brasil. As empresas planejam lançar um filme por ano, com previsão de encerrar a obra em 2027. O primeiro longa estreia nesta quinta-feira (11) e a pré-venda já está disponível.

O anime Demon Slayer é baseado no mangá de Koyoharu Gotouge, já vendeu mais de 150 milhões de cópias no mundo. Desde a estreia em 2018, a obra conquistou fãs no mundo todo e agora se aproxima do fim.

*Texto produzido por Renam Linhares, aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado por Marcella Scaramella.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 5 animações japonesas para os fãs de mangá

5 animações japonesas para os fãs de mangá

Imagem - 5 animes emocionantes para assistir na Netflix

5 animes emocionantes para assistir na Netflix

Imagem - 8 nomes de personagens de animes para gatos

8 nomes de personagens de animes para gatos

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Angela Ro Ro só recebia R$ 800 mensais ao final de sua vida, afirma advogado

Angela Ro Ro só recebia R$ 800 mensais ao final de sua vida, afirma advogado
Imagem - 12 nomes perfeitos para cachorros carinhosos 

12 nomes perfeitos para cachorros carinhosos 
Imagem - Capixabas lançam primeiro vinho com jantar em Pedra Azul

Capixabas lançam primeiro vinho com jantar em Pedra Azul