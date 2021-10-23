Curtiu "I Know This Much Is True"? Veja 10 produções com gêmeos em destaque

O Clone (2001)

É impossível não começar a lista com a magistral obra de David Cronenberg ("A Mosca"). Dois gêmeos ginecologistas, ambos interpretados por Jeremy Irons, em grande atuação, possuem o hábito de dividir suas conquistas amorosas. Entretanto, um deles, Beverly , se apaixona pela última conquista, que acaba por descobrir o esquema entre os irmãos e rompe o namoro. Assim, Beverly acaba se tornando dependente químico e comprometendo a vida do irmão. Disponível em DVD e no Google Play.

Adorado no Brasil, Adam Sandler vive um publicitário que surta quando a gêmea, uma mulher de, digamos, comportamento extravagante, decide passar um tempo em sua casa. O filme foi detonado pela crítica, mas sempre é exibido com sucesso na "Sessão da Tarde", da Rede Globo. Prepare a pipoca e divirta-se bastante. Disponível na Netflix.

Filme que alçou Lindsay Lohan ao status de estrela da Disney. Mesmo 20 anos após o lançamento, o longa ainda possui fãs fervorosos. As gêmeas Hallie e Annie (Lohan) foram separadas ainda pequenas. Uma ficou com a mãe, Elizabeth (Natasha Richardson), e a outra com o pai, Nicholas (Dennis Quaid). As duas criam planos mirabolantes para juntá-los. Disponível na Claro Vídeo e Amazon Prime.

Van Damme desdobra-se no papel duplo dos gêmeos Chad e Alex Wagner, que foram separados após o violento assassinato dos seus pais. Em comum, os dois se tornam máquinas de matar. Um dos melhores filmes de ação estrelados pelo astro belga. Sessão das boas garantida para os mais nostálgicos. Disponível em DVD.

Excelente, e premiado, documentário britânico que desvenda a história de Alex, um homem que perde a memória e pede ao irmão gêmeo Marcus para lembrá-lo do passado. Marcus, porém, esconde um terrível segredo de família. Disponível na Netflix.

Delicioso melodrama familiar, "This Is Us" chama a atenção pelo talentoso elenco, em especial Chrissy Metz e Sterling K. Brown. A trama foca os dilemas de três irmãos, sendo dois deles gêmeos. Kevin (Justin Hartley) é um belo ator de televisão que está cansado de fazer papéis superficiais. Por sua vez, Kate (Metz) é uma mulher obesa que vive uma eterna luta para perder peso e Randall (Brown) reencontra seu pai biológico que o abandonou quando ele era apenas um bebê recém-nascido. As três primeiras temporadas da série estão no catálogo da Amazon Prime Vídeo.

Tatiana Maslany brilha como a protagonista da série que teve cinco temporadas de sucesso de crítica e de audiência. Depois de presenciar o suicídio de uma mulher (que é exatamente como ela) em uma estação de trem, Sarah Manning (Maslany) assume a identidade da moça para tentar resolver seus próprios problemas. Contar mais seria spoiler. A série está disponível na íntegra na Netflix.

É impossível falar de gêmeos na TV sem lembrar de Ruth e Raquel, vividas por Glória Pires, de "Mulheres de Areia" (1993). A trama de Ivani Ribeiro acompanha a histórias das irmãs. Ruth é uma mulher doce e calma, que possui um bom coração. Raquel, por sua vez, é egoísta, insensível e má. As duas vão balançar o coração de Marcos (Guilherme Fontes). Foi exibida várias vezes na Rede Globo e também entrou para a grade do Canal Viva.

Em reprise no horário das 18h da Rede Globo, "Êta Mundo Bom", de Walcyr Carrasco, traz os irmãos Pancrácio e Pandolfo, vividos com graça por Marco Nanini. Os dois causam confusões ao lado do protagonista Candinho (Sérgio Guizé). Os capítulos também estão disponíveis no Globoplay.