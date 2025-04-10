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Veja como a engenharia prepara as cidades para as mudanças climáticas

Inovações tecnológicas e sustentáveis estão contribuindo para o desenvolvimento urbano
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Abril de 2025 às 12:04

A engenharia é uma peça-chave na criação de infraestruturas preparadas para as mudanças climáticas (Imagem: V2.Graphics | Shutterstock)
A engenharia é uma peça-chave na criação de infraestruturas preparadas para as mudanças climáticas Crédito: Imagem: V2.Graphics | Shutterstock
Em 10 de abril é celebrado o Dia da Engenharia, uma data que reforça a importância dessa área na construção de soluções inovadoras para o futuro. Com o avanço das mudanças climáticas e o crescimento acelerado da população urbana, os desafios enfrentados pelas cidades se tornaram mais complexos. A engenharia, no entanto, tem sido uma peça-chave na criação de infraestruturas mais resilientes, sustentáveis e inteligentes. 
Atualmente, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, e essa tendência deve se intensificar nas próximas décadas. Para Luiz Felipe Bauri, coordenador do curso de Engenharia da Faculdade Anhanguera, a adaptação dos centros urbanos é essencial.
Segundo ele, as cidades do futuro precisam ser planejadas para minimizar impactos ambientais e, ao mesmo tempo, oferecer qualidade de vida à população. A engenharia civil, ambiental e de sistemas trabalham em conjunto para desenvolver soluções que reduzam emissões de carbono, melhorem a gestão de recursos naturais e tornem as infraestruturas mais eficientes. 

Tecnologia sustentável no planejamento urbano

Os avanços tecnológicos e sustentáveis já estão transformando o planejamento urbano. Entre as soluções que vêm sendo adotadas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, estão os sistemas de drenagem inteligentes, que ajudam a evitar enchentes e melhoram o reaproveitamento da água da chuva, além do uso crescente de energias renováveis em construções, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. 
Outra tendência importante é a expansão de áreas verdes urbanas, que contribuem para reduzir as ilhas de calor e melhorar a qualidade do ar. Tecnologias como inteligência artificial e big data também estão sendo utilizadas para otimizar a mobilidade urbana, diminuir congestionamentos e aumentar a eficiência energética das cidades. 
A integração de diferentes áreas da engenharia ajuda a preparar as cidades para as mudanças climáticas (Imagem: KANGWANS | Shutterstock)
A integração de diferentes áreas da engenharia ajuda a preparar as cidades para as mudanças climáticas Crédito: Imagem: KANGWANS | Shutterstock

Engenharia integrada

Luiz Felipe Bauri ressalta a importância de planejar as cidades de forma holística. “Ao integrar diferentes áreas da engenharia, podemos garantir que a infraestrutura urbana não só suporte o crescimento da população, mas também seja resiliente diante de desastres naturais, como enchentes e secas, que se tornaram mais frequentes devido às mudanças climáticas “, afirma. 
Além disso, a engenharia também tem se mostrado essencial na criação de sistemas de mobilidade sustentável, como o transporte público de baixo carbono, ciclovias e o incentivo ao uso de veículos elétricos, que diminuem a dependência de combustíveis fósseis e contribuem para a redução da poluição nas cidades.
Por Bianca Lodi Rieg

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