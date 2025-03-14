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Cultura

Veja a trajetória do São Paulo no Campeonato Brasileiro

O clube paulista está entre os maiores campeões do Brasileirão
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Março de 2025 às 16:37

São Paulo busca o sétimo título do Brasileirão (Imagem: Beto Chagas | Shutterstock)
São Paulo busca o sétimo título do Brasileirão Crédito: Imagem: Beto Chagas | Shutterstock
Além do São Paulo, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, Sport Recife, Vasco e Vitória.
O Campeonato Brasileiro acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

Em 2025, o São Paulo continuará sob o comando de Luis Zubeldía. O técnico argentino, que veio para substituir Thiago Carpini, fez sua estreia no Tricolor em abril de 2024. Visando reforçar o elenco, foram anunciadas as contratações do meia Oscar e dos laterais Enzo Díaz e Wendell. Além disso, o volante Luiz Gustavo renovou com o time e ficará até o final do ano.
O São Paulo tem 6 títulos do Campeonato Brasileiro (Imagem: lucianospagnolribeiro | Shutterstock)
O São Paulo tem 6 títulos do Campeonato Brasileiro Crédito: Imagem: lucianospagnolribeiro | Shutterstock

Últimos desempenhos

Em 2020, o time paulista chegou a liderar o Brasileirão e fechou a 27ª rodada com mais de 84% de chance de ser campeão, mas terminou na 4ª colocação. Em 2021, encerrou a competição pela primeira vez na 13ª posição. No ano seguinte, terminou o campeonato na 9ª posição. Em 2023, com 14 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, o time ficou em 11º lugar, com 53 pontos. Por fim, em 2024, o clube paulista fechou o campeonato em 6º lugar, com 59 pontos e 51% de aproveitamento.

História do time no Brasileirão

Entre os maiores campeões do país, o São Paulo possui 6 títulos do Brasileirão. Os primeiros foram conquistados em 1977, 1986 e 1991. Os 3 últimos vieram na era dos pontos corridos: 2006, 2007 e 2008, quando se tornou tricampeão consecutivo. Desde a última conquista, a melhor campanha do São Paulo no campeonato aconteceu em 2014, ano em que terminou a competição em 2º lugar, com 70 pontos.

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