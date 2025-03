Cultura

Veja a trajetória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro

O maior campeão do Brasileirão busca o seu 13º título este ano

Além do Palmeiras, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória. >

Destaques para 2025

Mais um ano sob o comando do técnico português Abel Ferreira, o Palmeiras busca o 13º título no Brasileirão. Para isso, o clube reforçou o elenco com a contratação do meio-campista Emiliano Martínez, dos atacantes Facundo Torres e Paulinho e do zagueiro Bruno Fuchs. >