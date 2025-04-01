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Cultura

Veja a trajetória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro

O time cearence busca o seu primeiro título na elite do futebol
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Abril de 2025 às 18:04

O Fortaleza disputa o título do Campeonato Brasileiro 2025 (Imagem: Reprodução digital | @fortalezaec)
O Fortaleza disputa o título do Campeonato Brasileiro 2025 Crédito: Imagem: Reprodução digital | @fortalezaec
Além do Fortaleza, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.
O Campeonato Brasileiro acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

Nesta temporada do Brasileirão, o Fortaleza seguirá sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, contratado em 2021. Para reforçar o elenco, o Leão do Pici contratou o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o meio-campista Pol Fernández, o atacante Dylan Borrero e os zagueiros Gastón Ávila e David Luiz.
O Fortaleza levou o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)
O Fortaleza levou o título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2018 Crédito: Imagem: A.RICARDO | Shutterstock

Campeão da série B

No ano de seu centenário, em 2018, o Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B. Comandado por Rogério Ceni, o time conquistou o título ao bater o Avaí por 1 a 0, no estádio da Ressacada. Antes disso, o Leão do Pici havia sido rebaixado para a segunda divisão em 2006 e, desde então, estava lutando — passando, inclusive, pela terceira divisão — para retornar à elite do futebol brasileiro.

História do time no Campeonato Brasileiro

A primeira participação do Fortaleza na elite do Campeonato Brasileiro aconteceu em 1960 — quando a competição ainda era chamada Taça Brasil. Naquele ano, o time disputou a final contra o Palmeiras. Em 1968, também disputou o título, dessa vez contra o Botafogo. Em 2023, o time cearense marcou 54 pontos e ficou na 10ª posição na tabela. Em 2024, o clube avançou e ficou em 4º lugar, com 68 pontos e um aproveitamento de 59%.

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