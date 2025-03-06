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Cultura

Veja a trajetória do Corinthians no Campeonato Brasileiro

Com 7 títulos, o Timão está entre os maiores vencedores do Brasileirão
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Março de 2025 às 13:00

O Corinthians disputa o título do Brasileirão 2025 (Imagem: Reprodução digital | @corinthians)
O Corinthians disputa o título do Brasileirão 2025 Crédito: Imagem: Reprodução digital | @corinthians
Além do Corinthians, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.
O  Campeonato Brasileiro  acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

Em 2025, o Corinthians continuará sob o comando do argentino Ramón Díaz, contratado em julho de 2024. Além disso, o Timão contratou o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, renovou o contrato do atacante Romero e dos meias André Carrillo e Breno Bidon. Ainda, acertou com o clube ucraniano Shakhtar o empréstimo do meia Maycon por mais um ano.
O Corinthians tem 7 títulos do Campeonato Brasileiro (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)
O Corinthians tem 7 títulos do Campeonato Brasileiro Crédito: Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock

Entre os maiores

Com 7 títulos, o Timão está entre os maiores vencedores do Brasileirão . Faturou a primeira taça em 1990, contra o São Paulo, no Morumbi. As outras 6 vieram em 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. Fez ótima campanha em 1993, quando terminou em 3º lugar, sofrendo apenas uma derrota em toda a competição. Em 1994, foi vice-campeão. Em 2002, a equipe comandada por Parreira voltou a brigar pelo título, mas perdeu a final para o Santos.

História do time no Brasileirão

Em 2017, ano do último título brasileiro do Corinthians, o time de Fábio Carille terminou o primeiro turno invicto e somou 72 pontos no campeonato. Após vencer o Fluminense por 3 a 1, levantou a taça na Arena Corinthians. Em 2007, o clube foi rebaixado para a Série B, mas voltou à elite no ano seguinte. Em 2023, terminou o Brasileirão em 13º lugar, com 50 pontos. Em 2024, teve uma melhora e fechou a competição em 7º, com 56 pontos e 49% de aproveitamento.

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