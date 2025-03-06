Veja a trajetória do Corinthians no Campeonato Brasileiro

O Corinthians disputa o título do Brasileirão 2025 Crédito: Imagem: Reprodução digital | @corinthians

Além do Corinthians, os seguintes times participam do Brasileirão 2025: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Sport Recife, Vasco e Vitória.

O Campeonato Brasileiro acontecerá entre 29 de março e 21 de dezembro de 2025. Ao longo da temporada, os jogos serão interrompidos durante o Mundial de Clubes, que ocorrerá de 15 de junho a 13 de julho. Contudo, antes da interrupção, 12 rodadas da Série A serão disputadas.

Destaques para 2025

Em 2025, o Corinthians continuará sob o comando do argentino Ramón Díaz, contratado em julho de 2024. Além disso, o Timão contratou o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, renovou o contrato do atacante Romero e dos meias André Carrillo e Breno Bidon. Ainda, acertou com o clube ucraniano Shakhtar o empréstimo do meia Maycon por mais um ano.

O Corinthians tem 7 títulos do Campeonato Brasileiro Crédito: Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock

Entre os maiores

Com 7 títulos, o Timão está entre os maiores vencedores do Brasileirão . Faturou a primeira taça em 1990, contra o São Paulo, no Morumbi. As outras 6 vieram em 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. Fez ótima campanha em 1993, quando terminou em 3º lugar, sofrendo apenas uma derrota em toda a competição. Em 1994, foi vice-campeão. Em 2002, a equipe comandada por Parreira voltou a brigar pelo título, mas perdeu a final para o Santos.

História do time no Brasileirão