Thaeme e Thiago lançam última faixa inédita do novo DVD

A dupla Thaeme e Thiago ao lado de Gustavo Mioto Crédito: Cadu Fernandes

A dupla Thaeme e Thiago lançou, nesta sexta-feira (22), a música ‘Me Liga Amanhã’, nas plataformas de streaming e no YouTube. Essa é última faixa inédita do DVD ‘Química’ gravado em São Paulo antes da pandemia.

“Estamos muito felizes com a conclusão de mais um projeto. ‘Química’ é muito especial para a dupla Thaeme e Thiago e vê-lo completo e disponível para todos os nossos fãs é gratificante”, afirma Thaeme.

O disco conta com 23 músicas inéditas e uma regravação, além de diversas participações musicais: Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção).

Esse é o quinto DVD da carreira de Thaeme e Thiago, que completaram 10 anos de dupla em 2021. A artista também foi mãe pela segunda gravidez, com o nascimento da sua filha Ivy. Já Thiago também tocou alguns projetos pessoas, com a participação no reality Power Couple Brasil, Record TV, ao lado da namorada Geórgia Fröhlich.