Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Thaeme e Thiago lançam última faixa inédita do novo DVD

‘Me Liga Amanhã’ foi disponibilizada na sexta-feira (22) em todas as plataformas de streaming
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 18:24

A dupla Thaeme e Thiago ao lado de Gustavo Mioto
A dupla Thaeme e Thiago ao lado de Gustavo Mioto Crédito: Cadu Fernandes
A dupla Thaeme e Thiago lançou, nesta sexta-feira (22), a música ‘Me Liga Amanhã’, nas plataformas de streaming e no YouTube. Essa é última faixa inédita do DVD ‘Química’ gravado em São Paulo antes da pandemia.
“Estamos muito felizes com a conclusão de mais um projeto. ‘Química’ é muito especial para a dupla Thaeme e Thiago e vê-lo completo e disponível para todos os nossos fãs é gratificante”, afirma Thaeme. 
O disco conta com 23 músicas inéditas e uma regravação, além de diversas participações musicais: Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção).
Esse é o quinto DVD da carreira de Thaeme e Thiago, que completaram 10 anos de dupla em 2021. A artista também foi mãe  pela segunda gravidez, com o nascimento da sua filha Ivy. Já Thiago também tocou alguns projetos pessoas, com a participação no reality Power Couple Brasil, Record TV, ao lado da namorada Geórgia Fröhlich.
“Apesar da pandemia, o ano de 2021 foi muito especial para a gente. Completamos 10 anos de carreira, lançamos músicas inéditas, continuamos com a divulgação do projeto ‘Química’ e, além disso tudo, foi uma delícia torcer pelo meu parceiro e sua namorada no Power Couple Brasil", revelou Thaeme.

Veja Também

Games viram plataforma para música e geram receitas milionárias no meio virtual

Caetano Veloso ataca Bolsonaro e celebra amores carnais em seu novo álbum

Rouanet é desidratada por Frias e tem hoje 43% de seus pareceristas habilitados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Idosa morre após ser atropelada em faixa de pedestres na BR 101 em Jaguaré
Imagem de destaque
Almoço para a semana: 5 receitas saudáveis e leves para incluir na dieta
Imagem de destaque
Enem 2026: saiba quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados