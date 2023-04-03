STJ sediará exposição de Sebastião Salgado sobre povos indígenas e Justiça

A exposição com 20 fotografias de Sebastião Salgado. Intitulada "Povos Indígenas -Natureza e Justiça", será exibida no STJ, a mostra se propõe a retratar os riscos aos quais os indígenas estão submetidos, especialmente aqueles que se encontram na Amazônia Legal.

A exposição integra as iniciativas da corte dedicadas ao Dia dos Povos Indígenas, em 19 de abril. Nos dias 17 e 18 deste mês, será realizado o simpósio internacional "Povos Indígenas, Natureza e Justiça" -na ocasião, os participantes terão acesso exclusivo à mostra de Sebastião Salgado.