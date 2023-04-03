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Sebastião Salgado

STJ sediará exposição de Sebastião Salgado sobre povos indígenas e Justiça

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) sediará uma exposição com 20 fotografias de Sebastião Salgado.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 18:44

A exposição com 20 fotografias de Sebastião Salgado. Intitulada "Povos Indígenas -Natureza e Justiça", será exibida no STJ, a mostra se propõe a retratar os riscos aos quais os indígenas estão submetidos, especialmente aqueles que se encontram na Amazônia Legal.
A exposição integra as iniciativas da corte dedicadas ao Dia dos Povos Indígenas, em 19 de abril. Nos dias 17 e 18 deste mês, será realizado o simpósio internacional "Povos Indígenas, Natureza e Justiça" -na ocasião, os participantes terão acesso exclusivo à mostra de Sebastião Salgado.
O público, por sua vez, poderá ver as fotografias a partir do dia 19. Elas ficarão disponíveis para visitação até o mês de maio deste ano. A entrada será gratuita.

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