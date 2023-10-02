Sabrina Sato estreia no 'Fantástico' em quadro mediano

Sabrina Sato em cena do quadro 'Essa Eu Quero Ver', do 'Fantástico' Crédito: Reprodução/'Fantástico' (2023)/TV Globo

"Essa Eu Quero Ver", novo quadro do Fantástico, apresentado por Sabrina Sato, fez sua estreia na noite deste domingo (1). A ideia da Globo foi levar a apresentadora à Itália para "descobrir o que é realidade e o que não é bem assim nos posts turísticos que viralizam nas redes sociais".

Entre os locais visitados, um pequeno vilarejo afastado, com pouquíssimos habitantes, em que o cantor Harry Styles supostamente tem uma casa. Ela vai em frente ao muro do local e bate palmas, mas ele não aparece. Em outro momento, relembra que ali foram gravadas cenas da novela Esperança.

É em meio a informações como essas que Sabrina Sato conversa com habitantes locais em uma mistura de português, inglês e espanhol, mas os papos não vão muito adiante.

Sua naturalidade parece ser uma das apostas do "Essa Eu Quero Ver", ainda que em alguns momentos isso deixe um pouco a desejar (como quando é inserido um efeito de 'cena de bastidor' numa de suas falas.

Ou seja, trata-se de uma reportagem normal sobre viagens, à la Globo Repórter, mostrando paisagens e curiosidades em tom leve, sendo o diferencial justamente a simpatia da apresentadora.

Os fãs de Sabrina Sato devem adorar, mas, para o restante dos espectadores, não há nada demais, resultando em um quadro mediano.