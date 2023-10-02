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Televisão

Sabrina Sato estreia no 'Fantástico' em quadro mediano

‘Essa Eu Quero Ver’, sobre viagens, traz algumas curiosidades e paisagens, mas aposta todas as fichas no carisma da apresentadora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 10:36

Sabrina Sato em cena do quadro 'Essa Eu Quero Ver', do 'Fantástico'
Sabrina Sato em cena do quadro 'Essa Eu Quero Ver', do 'Fantástico' Crédito: Reprodução/'Fantástico' (2023)/TV Globo
"Essa Eu Quero Ver", novo quadro do Fantástico, apresentado por Sabrina Sato, fez sua estreia na noite deste domingo (1). A ideia da Globo foi levar a apresentadora à Itália para "descobrir o que é realidade e o que não é bem assim nos posts turísticos que viralizam nas redes sociais".
Entre os locais visitados, um pequeno vilarejo afastado, com pouquíssimos habitantes, em que o cantor Harry Styles supostamente tem uma casa. Ela vai em frente ao muro do local e bate palmas, mas ele não aparece. Em outro momento, relembra que ali foram gravadas cenas da novela Esperança.
É em meio a informações como essas que Sabrina Sato conversa com habitantes locais em uma mistura de português, inglês e espanhol, mas os papos não vão muito adiante.
Sua naturalidade parece ser uma das apostas do "Essa Eu Quero Ver", ainda que em alguns momentos isso deixe um pouco a desejar (como quando é inserido um efeito de 'cena de bastidor' numa de suas falas.
Ou seja, trata-se de uma reportagem normal sobre viagens, à la Globo Repórter, mostrando paisagens e curiosidades em tom leve, sendo o diferencial justamente a simpatia da apresentadora.
Os fãs de Sabrina Sato devem adorar, mas, para o restante dos espectadores, não há nada demais, resultando em um quadro mediano.
Ainda há mais três episódios do Essa Eu Quero Ver, previstos para irem ao ar neste mês de outubro.

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