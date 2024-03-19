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Longa-metragem

Popeye, o marujo que come espinafre, vai voltar ao cinema em novo filme

Será a terceira vez que o personagem, que apareceu pela primeira vez numa tirinha de jornal em 1929, volta à tela grande
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2024 às 12:34

Popeye, o marujo que com espinafre, vai voltar ao cinema em novo filme
O marujo Popeye acaba de completar 95 anos Crédito: Divulgação
Popeye, o marinheiro do desenho animado que está sempre comendo espinafre, será tema de um novo longa-metragem. De acordo com a revista Variety, o filme está em desenvolvimento e teve a participação do roteirista Michael Caleo, da série cult "Família Soprano". Não há data de estreia prevista.
Será a terceira vez que o personagem, que apareceu pela primeira vez numa tirinha de jornal em 1929, volta à tela grande. A anterior foi em 1980, em "Popeye", longa no qual o marinheiro era interpretado por Robbin Williams. Criticado em seu lançamento, mais tarde o filme ganhou status cult e reconsideração crítica.
O marujo acaba de completar 95 anos. Desde cedo, foi arrebatador o sucesso de Popeye, primeiro nas tirinhas, que chegaram a aparecer em mais de 500 jornais ao mesmo tempo, depois no cinema, onde estreou quatro anos depois, em 1933, e por fim em séries de desenhos animados para a TV, que renderam mais de 600 episódios.
Popeye foi uma espécie de pai dos super-heróis modernos. A força de Popeye vem justamente do espinafre, uma verdura amarga e bastante saborosa (uma vez que você se acostuma com ela). Em momento de necessidade, é só abrir uma lata e ingerir o conteúdo e botar os vilões para correr.
Além do espinafre, há outros motivos que tornam Popeye especial. Ele foi o primeiro personagem de quadrinhos a ganhar uma estátua pública. Isso foi em 1937, em Crystal City, uma cidade de produtores de espinafre no estado do Texas.

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