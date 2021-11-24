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Baseada em livro

Netflix anuncia minissérie sobre incêndio na boate Kiss

Série "Todo Dia a Mesma Noite" é baseada em livro de Daniela Arbex, que conta a história do incêndio que deixou 242 mortos em 2013. Filmagens devem começar em janeiro de 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 10:46

Netflix anuncia minissérie sobre incêndio na boate Kiss Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/plus/series/netflix-anuncia-minisserie-sobre-incendio-na-boate-kiss/
Boate Kiss após tragédia, que aconteceu em 2013 Crédito: Reprodução
A Netflix anunciou nesta terça-feira (23) a produção de uma minissérie sobre o incêndio na boate Kiss. A tragédia, ocorrida em uma balada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deixou 242 mortos e mais de 600 feridos em 2013.
O anúncio foi feito no evento do streaming Mais Brasil na Tela. Todo Dia a Mesma Noite vai ser baseada no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex, que atuará como consultora de roteiro.
As gravações serão iniciadas em 2022 e ainda não há data de estreia na plataforma. O projeto vai ser retratado de forma ficcional e, segundo informações da revista Variety, terá cinco episódios.
O projeto é uma parceria da Netflix com a produtora Morena Filmes, terá como diretor Gustavo Lipsztein e será roteirizado por Julia Rezende.

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