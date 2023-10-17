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Millie Bobby Brown está pronta para se despedir de 'Stranger Things': 'Obrigada e adeus'

Atriz discute sua saída da série da Netflix, reflete sobre relacionamentos passados e destaca a importância do respeito nos bastidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 08:41

Millie Bobby Brown na 4ª temporada de 'Stranger Things'
Millie Bobby Brown na 4ª temporada de 'Stranger Things' Crédito: Reprodução
Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, está pronta para encerrar a sua jornada na série da Netflix que a projetou para o estrelato. Em entrevista para a revista Glamour, a atriz manifestou sua gratidão pela série, enfatizando que ela lhe proporcionou "as ferramentas e os recursos para aprimorar minha atuação".
Ao refletir sobre o término, ela foi pragmática: "Quando acabar, ainda poderei encontrar essas pessoas. Stranger Things demanda muito tempo de gravação e tem me limitado na criação de histórias que me entusiasmam. Por isso, estou pronta para dizer, Obrigada e adeus".
A jovem atriz também foi sincera sobre sua vida amorosa, discutindo seu relacionamento anterior com o ex-TikToker Hunter Ecimovic, o qual descreveu como uma "situação complicada". Ecimovic divulgou alegações sobre seu relacionamento com Brown, incluindo insinuações de manipulação. Brown mencionou que as declarações de Ecimovic a deixaram se sentindo "vulnerável" e "exposta ao público".
No entanto, ela encontrou força e autoestima em seu relacionamento atual com Jake Bongiovi. "Ao conhecer Jake", revelou, "percebi que podia ser eu mesma. Ele valorizou e incentivou isso. E redescobri o amor-próprio ao lado dele".
Além de abordar sua trajetória profissional e pessoal, Brown também falou sobre o respeito nos bastidores. Ao comentar sobre sua colaboração com Chris Pratt em The Electric State, próximo filme dos irmãos Russo com previsão de estreia para 2024, ela elogiou o comprometimento e entendimento do ator. Porém, ao ser questionada se seus anteriores colegas de elenco masculinos a trataram com igual consideração, ela hesitou antes de responder: "Alguns deles, definitivamente sim".

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