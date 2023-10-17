Millie Bobby Brown está pronta para se despedir de 'Stranger Things': 'Obrigada e adeus'

Millie Bobby Brown na 4ª temporada de 'Stranger Things' Crédito: Reprodução

Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, está pronta para encerrar a sua jornada na série da Netflix que a projetou para o estrelato. Em entrevista para a revista Glamour, a atriz manifestou sua gratidão pela série, enfatizando que ela lhe proporcionou "as ferramentas e os recursos para aprimorar minha atuação".

Ao refletir sobre o término, ela foi pragmática: "Quando acabar, ainda poderei encontrar essas pessoas. Stranger Things demanda muito tempo de gravação e tem me limitado na criação de histórias que me entusiasmam. Por isso, estou pronta para dizer, Obrigada e adeus".

A jovem atriz também foi sincera sobre sua vida amorosa, discutindo seu relacionamento anterior com o ex-TikToker Hunter Ecimovic, o qual descreveu como uma "situação complicada". Ecimovic divulgou alegações sobre seu relacionamento com Brown, incluindo insinuações de manipulação. Brown mencionou que as declarações de Ecimovic a deixaram se sentindo "vulnerável" e "exposta ao público".

No entanto, ela encontrou força e autoestima em seu relacionamento atual com Jake Bongiovi. "Ao conhecer Jake", revelou, "percebi que podia ser eu mesma. Ele valorizou e incentivou isso. E redescobri o amor-próprio ao lado dele".