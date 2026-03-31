Cultura

Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 31 de março de 2026

O satélite natural da Terra está com uma área iluminada cada vez maior

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:53

A Lua ganha destaque no céu conforme se aproxima de sua fase mais iluminada Crédito: Imagem: Efasein | Shutterstock

Nesta terça-feira, 31 de março, a Lua está em sua fase Crescente. Ela entrou nessa etapa no dia 25, às 16h19, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Com isso, o satélite natural da Terra passa a apresentar uma área iluminada cada vez maior, tornando-se mais visível no céu ao longo das noites e indicando a aproximação da Lua Cheia, que acontece no dia 01 de abril, às 23h13.

O que é a Lua Crescente?

A fase Crescente ocorre logo após a Lua Nova e marca o início do aumento da iluminação visível da Lua a partir da Terra. Nesse período, apenas uma parte do disco lunar aparece iluminada, formando um arco que cresce gradualmente a cada noite. Esse fenômeno acontece devido à posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol, que determina como a luz solar incide sobre a superfície lunar e como ela é percebida por quem observa o céu.

Aspectos científicos da iluminação da Lua

A Lua não emite luz própria. O brilho que vemos é resultado do reflexo da luz solar em sua superfície. Durante a fase Crescente, o astro se movimenta em sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que uma porção cada vez maior de sua face iluminada fique voltada para o nosso planeta . Esse movimento faz parte de um ciclo completo, conhecido como lunação, que dura aproximadamente 29,5 dias.

A Lua Crescente ganha destaque no céu do entardecer e revela detalhes da sua superfície com mais nitidez Crédito: Imagem: GreenSprocket | Shutterstock

Características da Lua Crescente

Entre as características mais marcantes da Lua Crescente está sua visibilidade no período da tarde e início da noite. Ela costuma nascer por volta do meio-dia e se pôr próximo da meia-noite. Outro ponto interessante é que, nessa fase, o contraste entre luz e sombra na superfície lunar permite observar com mais nitidez crateras, relevos e outros detalhes, especialmente com o auxílio de binóculos ou telescópios simples.

Significados simbólicos

Além dos aspectos científicos, a Lua Crescente também carrega significados simbólicos em diferentes culturas ao redor do mundo. Frequentemente associada a crescimento, renovação e novos ciclos, essa fase desperta o interesse não apenas de astrônomos, mas também de pessoas que acompanham o céu por motivos culturais ou pessoais.