Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 31 de março de 2026

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:53
Nesta terça-feira, 31 de março, a Lua está em sua fase Crescente. Ela entrou nessa etapa no dia 25, às 16h19, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Com isso, o satélite natural da Terra passa a apresentar uma área iluminada cada vez maior, tornando-se mais visível no céu ao longo das noites e indicando a aproximação da Lua Cheia, que acontece no dia 01 de abril, às 23h13.
A fase Crescente ocorre logo após a Lua Nova e marca o início do aumento da iluminação visível da Lua a partir da Terra. Nesse período, apenas uma parte do disco lunar aparece iluminada, formando um arco que cresce gradualmente a cada noite. Esse fenômeno acontece devido à posição relativa entre a Terra, a Lua e o Sol, que determina como a luz solar incide sobre a superfície lunar e como ela é percebida por quem observa o céu.
A Lua não emite luz própria. O brilho que vemos é resultado do reflexo da luz solar em sua superfície. Durante a fase Crescente, o astro se movimenta em sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que uma porção cada vez maior de sua face iluminada fique voltada para o nosso planeta . Esse movimento faz parte de um ciclo completo, conhecido como lunação, que dura aproximadamente 29,5 dias.
Entre as características mais marcantes da Lua Crescente está sua visibilidade no período da tarde e início da noite. Ela costuma nascer por volta do meio-dia e se pôr próximo da meia-noite. Outro ponto interessante é que, nessa fase, o contraste entre luz e sombra na superfície lunar permite observar com mais nitidez crateras, relevos e outros detalhes, especialmente com o auxílio de binóculos ou telescópios simples.
Além dos aspectos científicos, a Lua Crescente também carrega significados simbólicos em diferentes culturas ao redor do mundo. Frequentemente associada a crescimento, renovação e novos ciclos, essa fase desperta o interesse não apenas de astrônomos, mas também de pessoas que acompanham o céu por motivos culturais ou pessoais.
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