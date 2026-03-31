Dia de São Benjamim: 3 orações que vão tocar seu coração

Publicado em 31 de março de 2026 às 12:53
O Dia deSão Benjamim, celebrado em 31 de março,recorda a trajetória de um jovem diácono nascido na Pérsia, no século IV, que se dedicou intensamente à evangelização em um período marcado por fortes perseguições aos cristãos. Sua atuação firme, convertendo pessoas e anunciando o Evangelho com coragem, acabou despertando a ira do rei persa, levando-o à prisão e a torturas severas por se recusar a abandonar sua fé.
Mesmo diante de ameaças e sofrimento extremo, manteve-se fiel à sua missão, retornando à pregação assim que teve oportunidade, sem negociar suas convicções. Sua história atravessa os séculos como um exemplo de entrega absoluta e confiança em Deus.
Abaixo, confira orações para fortalecer sua fé e renovar sua devoção no Dia de São Benjamim!
Deus onipotente e misericordioso, deste a São Benjamim, diácono, superar as torturas do martírio. Concedei que, celebrando o dia do seu triunfo, passaremos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à Vossa proteção por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desfeitos os laços do corpo, triunfas com Cristo nos céus: dos laços do mundo nos livra por causa do Filho de Deus. São Benjamim, mártir, intercedei junto a Cristo, Rei dos mártires, por nós.
Glorioso São Benjamim, que com coragem enfrentaste a perseguição e a dor por amor a Cristo, intercede por nós junto a Deus. Dá-nos força para manter nossa fé inabalável diante das dificuldades e inspira-nos a seguir o caminho da verdade e do amor. Que possamos, assim como tu, testemunhar a fé com coragem e devoção. Amém.
Ó, Deus, que destes a São Benjamim, vosso diácono, a fortaleza para anunciar o Evangelho mesmo diante da perseguição e dos tormentos, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de perseverar na fé e de proclamar o Vosso nome sem temor. Fazei que, sustentados pelo Espírito Santo, sejamos testemunhas fiéis de Cristo em todas as circunstâncias. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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