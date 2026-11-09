Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 09 de novembro de 2026

Outra curiosidade é que, diferentemente da Lua Cheia , que costuma surgir no horizonte próximo ao pôr do sol, a Lua Nova nasce e se põe aproximadamente nos mesmos horários que o Sol. Dessa maneira, permanece acima do horizonte principalmente durante o dia. Nos dias seguintes, conforme se afasta aparentemente do Sol, o satélite começa a apresentar uma pequena faixa iluminada, que pode ser observada no céu após o pôr do sol.