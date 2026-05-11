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Cultura

Lançamentos da Netflix: veja 5 filmes e séries para assistir nesta semana

Confira produções que prometem prender a atenção com tramas envolventes e personagens marcantes
Portal Edicase

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Publicado em 11 de Maio de 2026 às 15:54

Histórias intensas, universos fantásticos e comédias divertidas estão entre as novidades do streaming (Imagem: Arpan Bhatia | Shutterstock)
Histórias intensas, universos fantásticos e comédias divertidas estão entre as novidades do streaming Crédito: Imagem: Arpan Bhatia | Shutterstock
Os apaixonados por filmes e séries já podem se preparar para mais uma semana cheia de estreias na Netflix. Com histórias que vão do suspense e da ação ao drama e à comédia, a plataforma reúne títulos que vêm movimentando as redes sociais e despertando a curiosidade do público.
Entre as novidades que entram no catálogo, “Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos”, “Nêmesis”, “Os SUPERtontos”, “Berlim e a Dama com Arminho” e “A Família da Noiva” são produções que se destacam e garantem boas opções para maratonar sozinho, com amigos ou em família. A seguir, confira mais detalhes sobre os lançamentos da semana na Netflix!

1. Warcraft– O Primeiro Encontro de Dois Mundos (13/05)

“Warcraft &#8211; O Primeiro Encontro de Dois Mundos” mergulha no início da guerra entre humanos e orcs em uma aventura repleta de fantasia e batalhas épicas (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)
“Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos” mergulha no início da guerra entre humanos e orcs em uma aventura repleta de fantasia e batalhas épicas (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures) Crédito:
Baseado na famosa franquia de jogos da Blizzard Entertainment, o filme “Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos” acompanha o início do conflito entre humanos e orcs no reino de Azeroth. Quando o mundo dos orcs começa a entrar em colapso, um poderoso portal é aberto para permitir que a raça atravesse para uma nova terra, dando início a uma guerra que ameaça destruir os dois povos.
Enquanto líderes humanos tentam proteger seu reino, alguns personagens passam a questionar se o confronto é realmente a única saída. Misturando fantasia, batalhas épicas e efeitos visuais grandiosos, o longa explora temas como sobrevivência, honra e disputa por território em meio ao choque entre culturas completamente diferentes.

2. Nêmesis (14/05)

“Nêmesis” acompanha a perigosa disputa entre um policial determinado e um criminoso especialista em roubos (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
“Nêmesis” acompanha a perigosa disputa entre um policial determinado e um criminoso especialista em roubos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A série “Nêmesis” acompanha o intenso confronto entre um policial obstinado de Los Angeles e um criminoso especialista em grandes roubos. Enquanto o detetive faz de tudo para capturar o responsável por uma sequência de assaltos ousados, o ladrão tenta executar golpes cada vez mais ambiciosos sem deixar rastros.
Com clima de thriller policial e muita ação, a produção explora o jogo psicológico entre os dois protagonistas, mostrando até onde cada um está disposto a ir para vencer essa disputa. A trama ainda mistura tensão, dramas familiares e reviravoltas típicas de histórias de assalto.

3. Os SUPERtontos (15/05)

“Os SUPERtontos” apresenta personagens atrapalhados que ganham superpoderes de forma inesperada, misturando comédia, ação e situações caóticas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
“Os SUPERtontos” apresenta personagens atrapalhados que ganham superpoderes de forma inesperada, misturando comédia, ação e situações caóticas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Ambientada em 1999, a série sul-coreana “Os SUPERtontos” mistura comédia, ação e aventura ao acompanhar um grupo de moradores atrapalhados de uma pequena cidade que, de forma inesperada, ganha superpoderes. Sem qualquer preparo para lidar com as novas habilidades, eles precisam aprender a trabalhar juntos enquanto enfrentam ameaças que colocam a cidade em risco.
Com um tom divertido e cheio de situações absurdas, o k-drama aposta na química entre os personagens e no contraste entre heróis improváveis e desafios grandiosos. O elenco é liderado por Park Eun-bin, conhecida pelo sucesso do dorama “Uma Advogada Extraordinária”, e por Cha Eun-woo, de “Beleza Verdadeira” e integrante do grupo ASTRO.

4. Berlim e a Dama com Arminho (15/05)

“Berlim e a Dama com Arminho” mostra um novo assalto do universo de
“Berlim e a Dama com Arminho” mostra um novo assalto do universo de Crédito:
Derivada do universo de “La Casa de Papel “ , a série “Berlim e a Dama com Arminho” traz o personagem Berlim de volta para mais um assalto sofisticado e arriscado. Desta vez, ele reúne sua equipe em Sevilha para roubar uma valiosa obra de Leonardo da Vinci, mergulhando em um plano cercado por luxo, estratégia e manipulação.
Além da tensão típica dos grandes golpes, a trama também explora o lado mais intenso e impulsivo do personagem, que precisa lidar com vingança, ambição e relacionamentos turbulentos durante a execução da missão.

5. A Família da Noiva (15/05)

“A Família da Noiva” acompanha um pai superprotetor que decide investigar o namorado da filha, dando início a encontros constrangedores e situações divertidas (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil)
“A Família da Noiva” acompanha um pai superprotetor que decide investigar o namorado da filha, dando início a encontros constrangedores e situações divertidas (Imagem: Reprodução digital | Fox Film do Brasil) Crédito:
Na comédia romântica “A Família da Noiva”, Percy Jones é um pai superprotetor que acredita não existir homem bom o bastante para sua filha. Tudo muda quando ele conhece Simon, o namorado dela, e decide investigar a vida do futuro genro antes do casamento.
O problema é que Percy cria uma expectativa completamente diferente sobre Simon e acaba sendo surpreendido ao conhecê-lo pessoalmente. A partir daí, surgem situações desconfortáveis, discussões familiares e momentos divertidos que colocam à prova os preconceitos e a convivência entre as duas famílias.

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