Flip

Jesus vira poema e hippie aos olhos de Paulo Leminski, homenageado da Flip

Messias do cristianismo foi biografado pelo poeta curitibano, alvo de debate neste sábado na festa literária em Paraty

Paulo Leminski adolesceu e decidiu morar no mosteiro de São Bento, em São Paulo. Passou pouco mais de um ano lá, entre 1958 e 1959, como um oblato, que são os camaradas que integram uma comunidade monástica, sem necessariamente portar um título religioso.>

Mas o hábito não fez esse monge. "Ele foi meio que expulso por causa do comportamento. Diziam que tinha até foto da Sophia Loren embaixo da cama", diz o poeta e editor Tarso de Melo, exímio conhecedor do autor homenageado nesta edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty.>

Tanto que, aos 40, cinco anos antes de morrer, Leminski lançou uma biografia ensaística sobre o messias do cristianismo, "Jesus a.C." —Jesus antes de Cristo.>

Ali o curitibano fala sobre um homem histórico, "judeu errante e contestador", quase um hippie avant la lettre. Um olhar do Leminski contracultural, claro, que menciona um "Jesus muito namorador", pego "fazendo essa coisa vaga que pode ocorrer, sempre, entre homem e mulher (entre homem e homem, mulher e mulher), que se chama namorar".>

Leminski vê esse homem afeito à paquera, por exemplo, quando ele encontra uma samaritana à beira do poço. O poeta descreve como, na sua interpretação, Jesus "entra num daqueles jogos parabólicos e trocadilhescos" ao dizer à donzela, conforme narrado no Novo Testamento: "Se você me der dessa água, vou te dar a água da vida, água que, uma vez bebida, sacia a sede para sempre".>