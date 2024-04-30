Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  Jaqueta lendária de Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil
Jaqueta lendária de Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil

Artista usou peça clássica em performances históricas de turnê de 1984
Agência Estado

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 10:26

Michael Jackson usa jaqueta lendária durante performance de Billie Jean em 1984; peça vai a leilão Crédito: Reprodução/YouTube/@ VictoryCampaign84; Julien’s/Divulgação
Vai a leilão a lendária jaqueta que Michael Jackson usou nas performances de Billie Jean durante a Victory Tour, em 1984. A clássica peça preta, coberta de paetês, foi desenhada pelo estilista Bill Whitten, de acordo com tabloide Daily Mail.
É esperado que o item receba lances de US$ 80 mil a US$ 100 mil, cerca de R$ 410 mil a R$ 512 mil na cotação atual, também segundo o veículo britânico.
A casa de leilões Julien's, responsável pela venda, lembrou ainda que o traje "marcou a única vez em que os seis irmãos Jackson - Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Randy e Michael - dividiram o palco em uma turnê completa". O leilão ocorre entre 29 de 30 de abril, no Hard Rock Cafe, em Nova York, EUA. Lances podem ser feitos também pelo site da Julien's.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Michael Jackson
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados