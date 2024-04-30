Jaqueta lendária de Michael Jackson vai a leilão por R$ 512 mil

Vai a leilão a lendária jaqueta que Michael Jackson usou nas performances de Billie Jean durante a Victory Tour, em 1984. A clássica peça preta, coberta de paetês, foi desenhada pelo estilista Bill Whitten, de acordo com tabloide Daily Mail.
É esperado que o item receba lances de US$ 80 mil a US$ 100 mil, cerca de R$ 410 mil a R$ 512 mil na cotação atual, também segundo o veículo britânico.
A casa de leilões Julien's, responsável pela venda, lembrou ainda que o traje "marcou a única vez em que os seis irmãos Jackson - Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Randy e Michael - dividiram o palco em uma turnê completa". O leilão ocorre entre 29 de 30 de abril, no Hard Rock Cafe, em Nova York, EUA. Lances podem ser feitos também pelo site da Julien's.