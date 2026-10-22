Gosta de filmes de aventura? Veja 5 opções para incluir na sua lista

Ao se aproximar do animal, Soluço começa a questionar os ensinamentos que recebeu desde a infância e percebe que os conflitos entre vikings e dragões podem ter raízes em crenças equivocadas. Com a ajuda de Astrid (Nico Parker) e do ferreiro Bocão (Nick Frost), ele precisa lidar com a resistência de seus conterrâneos e com as consequências de uma descoberta que pode transformar a vida na ilha. Entre voos, perigos e decisões difíceis, o jovem tem que escolher entre seguir as tradições de Berk e defender aquilo que aprende com sua amizade com Banguela.