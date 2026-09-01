Gosta de fantasia e romantasia? 11 livros para conhecer na Bienal do Livro de São Paulo 2026

No livro de Carol Façanha, humanos também podem ter veneno. E monstros também podem ser amados. No mundo da Corte Viperina, as regras estão prestes a serem quebradas. A começar por Fausto, que encontrou refúgio nos braços de Claudete, carregando um embrulho frágil e poderoso ao mesmo tempo. Mas será que o herdeiro dos Montenegro pode reviver o híbrido original? Até onde estaria disposto a ir para isso? E o que faria com esse poder em mãos? No volume final da trilogia Corte Viperina, o leitor descobre que nem todos os monstros são feitos de escamas e que nem todo veneno mata.