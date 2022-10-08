Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vida real

Golpista que inspirou 'Inventando Anna' é solta nos EUA

Segundo informações da agência de notícias Bloomberg, Anna Sorokin ganhou a liberdade condicional, mas deverá permanecer em prisão domiciliar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 10:14

A golpista russa Anna Sorokin foi solta na última quarta (05)
A golpista russa Anna Sorokin, que inspirou a série Inventando Anna, foi solta na última quarta (05) Crédito: Divulgação
A golpista russa Anna Sorokin, que inspirou a série Inventando Anna, foi solta na última quarta, 5, de uma prisão nos Estados Unidos. Ela precisou pagar uma fiança de US$ 10 mil - aproximadamente R$ 52 mil - para ser libertada. Conhecida também como Anna Delvey, ela luta para não ser deportada dos Estados Unidos.
Sorokin ganhou a liberdade condicional, mas deverá permanecer em prisão domiciliar, sendo monitorada 24h por dia, segundo informações da agência de notícias Bloomberg.
O juiz de imigração de Manhattan, que é responsável pelo caso, Charles Conroy, determinou que Anna está proibida de acessar qualquer rede social. Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok estão na lista.
Duncan Levin, advogado da acusada, emitiu um comunicado à imprensa dos Estados Unidos. "Estamos extremamente satisfeitos com a decisão do tribunal hoje de libertar Anna Sorokin. O Juiz reconheceu, com razão, que ela não é um perigo para comunidade. Embora ainda tenham alguns obstáculos para superar suas condições de libertação, Anna está entusiasmada para sair e poder se concentrar em apelar de sua condenação injusta."
Anna Sorokin, durante muitos anos, se passou por uma herdeira alemã. Infiltrada na alta sociedade de Nova York, ela aplicou golpes milionários em hotéis, restaurantes, instituições bancárias, advogados e amigos. Em maio de 2019 ela foi condenada a cumprir oito anos de prisão por roubo, furto e estelionato. Ela chegou a ser libertada em 2021 por bom comportamento, mas numa inspeção da imigração dos Estados Unidos no mesmo ano, voltou para a prisão por estar com o visto de residente vencido. Ela foi considerada, na época, "um perigo para a comunidade".
A série Inventando Anna foi inspirada na história da golpista. Criada por Shonda Rhimes, que coleciona sucessos como Greys Anatomy e Scandal, tem nove capítulos, que mostram a ascensão e queda da criminosa. Está disponível no Netflix.

Veja Também

Netflix é processada por difamação na série 'Inventando Anna'

"My Hero Academia" começa nova temporada de forma empolgante

Jornalista expõe motivo bizarro por que Jeffrey Dahmer devorava vítimas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Netflix Sistema prisional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que governo Trump faz apuração interna sobre prisão de Ramagem pelo ICE
Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados