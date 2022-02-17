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Festival com cerveja e cultura alemã agita Venda Nova do Imigrante

O 'Sommerfest- Festival de Verão Alemão' acontece no  próximo sábado (19), a partir das 16h, no Jardim da Piwo. Além da cerveja artesanal, evento terá pratos típicos e muita música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:47

O ‘Sommerfest- Festival de Verão Alemão’ promete proporcionar em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo
O ‘Sommerfest- Festival de Verão Alemão’ promete proporcionar em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo Crédito: Pexels
Uma imersão na cultura alemã. Isso é o que o ‘Sommerfest- Festival de Verão Alemão’ promete proporcionar em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo, no próximo sábado (19), a partir das 16h. Na programação, comida típica alemã, cerveja artesanal capixaba e muita música.
O evento acontecerá no Jardim da Piwo, espaço da cervejaria. Segundo os organizadores, as primeiras 30 pessoas que chegarem usando algum adereço típico alemão vão encher um copo de cerveja de graça. Cabe ressaltar que é necessário levar o passaporte da vacina contra a Covid-19 no dia.
Em relação às delicias, comidas típicas alemãs para acompanhar os diferentes tipos de cerveja artesanal. Durante a Sommerfest, porções de chucrute com “wurst” (linguiça alemã) estarão à venda. E na parte musical, o cantor e instrumentista Leandro Schaffel vai agitar a festa. No repertório deste sábado, a “Chucrutemusic” estará garantida, com músicas que não podem faltar nas Sommerfests e Oktoberfests.
Há duas opções de ingressos, apenas a entrada, por R$ 12 (lote único), ou o ticket promocional com direito ao copo exclusivo de vidro de 680 ml, por R$36. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente  no site Sympla. Além disso, uma das novidades desta edição é o lançamento oficial da Fidelis Bier, a primeira Weiss das montanhas capixabas.
“A cerveja estilo Weiss é bem tradicional na Alemanha e a cervejaria mais antiga do mundo, ainda em produção, com quase mil anos, utiliza esta matéria-prima. É uma cerveja de festival, de se tomar muito, e que até o século 19 só podia ser tomada pela nobreza. Fizemos de tudo para manter essa lembrança alemã e possibilitar ao público tomar uma cerveja de trigo fresca nas montanhas capixabas”, explica o cervejeiro Tedesko Deps.
  • Serviço:
  • Sommerfest Fidelis Bier/Piwo Cervejaria

  • Quando: 19 de fevereiro (sábado)
  • Horário: a partir das 16h
  • Onde: Jardim da Piwo: Rodovia ES-473 (Estrada da Viçosinha), km 2,9
  • Ingressos: Sympla

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