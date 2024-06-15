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Fátima Bernardes revela que doença grave motivou saída do 'Encontro'

A decisão, tomada em 2022, foi motivada após a apresentadora receber a notícia de que tinha câncer no endométrio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 12:30

A apresentadora Fátima Bernardes, 61, revelou a razão por trás de sua saída do programa Encontro, da TV Globo. A decisão, tomada em 2022, foi motivada após ela receber a notícia de que tinha câncer no endométrio.
"Temi mais pelo que viria pela frente. Recebi o diagnóstico de câncer do endométrio numa quinta e, no domingo, operei (...) O susto me fez repensar a vida. Decidi não trabalhar mais no carnaval e comecei a preparar minha saída do Encontro", relembrou, em entrevista à revista Veja.
A apresentadora Fátima Bernardes
A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Bella Pinheiro
Fátima contou que não precisou fazer tratamentos mais agressivos como rádio ou quimioterapia, pois o câncer foi detectado no início.
No começo do ano, a jornalista não renovou o contrato com a TV Globo após 37 anos como funcionária e, agora, trabalha por projeto na emissora carioca.

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