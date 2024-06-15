Fátima Bernardes revela que doença grave motivou saída do 'Encontro'

A apresentadora Fátima Bernardes, 61, revelou a razão por trás de sua saída do programa Encontro, da TV Globo. A decisão, tomada em 2022, foi motivada após ela receber a notícia de que tinha câncer no endométrio.

"Temi mais pelo que viria pela frente. Recebi o diagnóstico de câncer do endométrio numa quinta e, no domingo, operei (...) O susto me fez repensar a vida. Decidi não trabalhar mais no carnaval e comecei a preparar minha saída do Encontro", relembrou, em entrevista à revista Veja.

A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Bella Pinheiro