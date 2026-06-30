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Mostra cultural

Exposição "O Que Sente o Coração", de Ddaniela Aguilar chega a Pedra Azul em julho

Conjunto de pinturas aborda mistura de reuso de materiais e temas abstratos
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 30 de Junho de 2026 às 18:45

Artista mineira traz sua nova mostra cultural a Pedra Azul
Artista mineira traz sua nova mostra cultural a Pedra Azul Bruno Azevedo

A artista visual Ddaniela Aguilar apresenta, entre os dias 5 de julho e 15 de agosto, a exposição "O Que Sente o Coração", no KHAS, em Pedra Azul. Com entrada gratuita, a mostra convida o público a uma experiência sensível que une arte e natureza, integrando-se à paisagem das Montanhas Capixabas e propondo um diálogo entre as obras e o cenário que as cerca.


A exposição reúne um conjunto de pinturas, objetos e instalações que investigam as relações entre matéria, tempo, imaginação e paisagens interiores. A mostra é assinada pelo curador Saulo di Tarso, pesquisador com passagem por instituições como o Memorial da América Latina, Museu Afro Brasil e CCBB.


Com uma trajetória de mais de duas décadas de pesquisa artística, Ddaniela Aguilar é nascida em Governador Valadares (MG), e radicada nas Montanhas Capixabas, e se formou em Educação Artística/Artes Plásticas na Escola Guignard/UEMG.


A artista construiu sua produção marcada por sobreposição de camadas, veladuras, formas orgânicas e desenhos inspirados em arquétipos e sistemas simbólicos. Realizadas sobre tecidos e outros suportes, suas obras procuram explorar as relações entre termos abstratos como o tempo e imaginação em uma experiência sensível.

SERVIÇO

Exposição: "O QUE SENTE O CORAÇÃO", de Ddaniela Aguilar

Curadoria: Saulo di Tarso

Local: KHAS, Montanhas Capixabas, Espírito Santo

Período de visitação: de 5 de julho a 15 de agosto de 2026.

Horário: das 10h às 17h30

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