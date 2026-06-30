Exposição "O Que Sente o Coração", de Ddaniela Aguilar chega a Pedra Azul em julho

A artista visual Ddaniela Aguilar apresenta, entre os dias 5 de julho e 15 de agosto, a exposição "O Que Sente o Coração", no KHAS, em Pedra Azul. Com entrada gratuita, a mostra convida o público a uma experiência sensível que une arte e natureza, integrando-se à paisagem das Montanhas Capixabas e propondo um diálogo entre as obras e o cenário que as cerca.





A exposição reúne um conjunto de pinturas, objetos e instalações que investigam as relações entre matéria, tempo, imaginação e paisagens interiores. A mostra é assinada pelo curador Saulo di Tarso, pesquisador com passagem por instituições como o Memorial da América Latina, Museu Afro Brasil e CCBB.





Com uma trajetória de mais de duas décadas de pesquisa artística, Ddaniela Aguilar é nascida em Governador Valadares (MG), e radicada nas Montanhas Capixabas, e se formou em Educação Artística/Artes Plásticas na Escola Guignard/UEMG.





A artista construiu sua produção marcada por sobreposição de camadas, veladuras, formas orgânicas e desenhos inspirados em arquétipos e sistemas simbólicos. Realizadas sobre tecidos e outros suportes, suas obras procuram explorar as relações entre termos abstratos como o tempo e imaginação em uma experiência sensível.