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Na HBO Max

"Euphoria" é renovada para 3ª temporada, e fãs questionam se Rue está viva

Série da HBO protagonizada por Zendaya ganhou 2ª temporada em 2022, com sucesso de público e de crítica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 09:02

A HBO trouxe boas notícias para os fãs de "Euphoria" nesta sexta-feira (4). A série, estrelada por Zendaya, 25, foi renovada e terá uma terceira temporada. Segundo a revista "Variety", a decisão de continuar a história foi baseada no sucesso da segunda temporada, que estreou no início de janeiro.
A média de audiência por episódio na sequência é quase o dobro, comparada a primeira temporada. O episódio de estreia já foi visto por cerca de 13 milhões de pessoas, e em média aproximadamente 6,6 milhões de pessoas viram cada episódio da primeira temporada.
Cena da série
Cena da série "Euphoria", em cartaz na HBO Max Crédito: HBO
"Sam, Zendaya e toda a equipe de 'Euphoria' elevaram a segunda temporada a um patamar extraordinário, desafiando as convenções de narrativa e formato sem prejudicar sua essência", diz nota assinada pela vice-presidente executiva de programação na HBO, Francesca Orsi.
"Não poderíamos estar mais honrados em trabalhar com essa equipe talentosa, ou mas animados para continuar nossa jornada na terceira temporada", completa o texto. "Euphoria" estreou em 2019, e conta a história de Rue (Zendaya) uma adolescente que lida seu vício em drogas.
Nas redes sociais, fãs e internautas comemoraram a renovação da série. "Tudo para mim", escreveu um. "Eu estou surtando", escreveu outro. "'Euphoria' renovada e eu só fico pensando: a Rue vai estar viva? A Jules vai ter mais destaque? O Nate vai se ferrar?", refletiu um terceiro.

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"Então a Rue não morre! Eba", comemorou ainda outra fã da série. "A maior, simplesmente", classificou outro. "E vamos de mais choro", brincou uma sexta internauta. "'Euphoria' foi renovada, nada me abala hoje", pontuou outra.

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