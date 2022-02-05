"Euphoria" é renovada para 3ª temporada, e fãs questionam se Rue está viva

A HBO trouxe boas notícias para os fãs de "Euphoria" nesta sexta-feira (4). A série, estrelada por Zendaya, 25, foi renovada e terá uma terceira temporada. Segundo a revista "Variety", a decisão de continuar a história foi baseada no sucesso da segunda temporada, que estreou no início de janeiro.

A média de audiência por episódio na sequência é quase o dobro, comparada a primeira temporada. O episódio de estreia já foi visto por cerca de 13 milhões de pessoas, e em média aproximadamente 6,6 milhões de pessoas viram cada episódio da primeira temporada.

Cena da série "Euphoria", em cartaz na HBO Max Crédito: HBO

"Sam, Zendaya e toda a equipe de 'Euphoria' elevaram a segunda temporada a um patamar extraordinário, desafiando as convenções de narrativa e formato sem prejudicar sua essência", diz nota assinada pela vice-presidente executiva de programação na HBO, Francesca Orsi.

#Euphoria foi renovada para a terceira temporada. pic.twitter.com/HltGJ1oc9d — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) February 4, 2022

"Não poderíamos estar mais honrados em trabalhar com essa equipe talentosa, ou mas animados para continuar nossa jornada na terceira temporada", completa o texto. "Euphoria" estreou em 2019, e conta a história de Rue (Zendaya) uma adolescente que lida seu vício em drogas.

Nas redes sociais, fãs e internautas comemoraram a renovação da série. "Tudo para mim", escreveu um. "Eu estou surtando", escreveu outro. "'Euphoria' renovada e eu só fico pensando: a Rue vai estar viva? A Jules vai ter mais destaque? O Nate vai se ferrar?", refletiu um terceiro.