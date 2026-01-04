Dia Mundial do Braille: como o letramento tátil continua transformando vidas

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 11:50
No dia 4 de janeiro, o mundo celebra o “Dia Mundial do Braille”, data que remete ao nascimento de Louis Braille, o jovem francês que transformou seis pontos em relevo em um sistema de escrita capaz de dar voz e autonomia a milhões de pessoas com deficiência visual. Inventado no século XIX, o Braille foi reconhecido como um divisor de águas na educação para quem não enxerga, permitindo não apenas o acesso à informação, mas também à participação plena na vida escolar, profissional e social.
Mais de 200 anos depois, sua importância permanece inquestionável e talvez até mais relevante, diante das barreiras de acessibilidade que persistem em um mundo cada vez mais digital. Para Beto Pereira, analista de relações institucionais da Laramara — Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, o Braille continua sendo a base da alfabetização e da autonomia.
“O áudio pode informar, mas é o Braille que alfabetiza. Ele permite compreender a estrutura da língua, ter independência e acessar informações com privacidade e precisão”, afirma. Segundo ele, dominar o letramento tátil continua sendo fundamental para que crianças, jovens e adultos com deficiência visual construam trajetórias educacionais sólidas e acessem oportunidades reais de inclusão.
Apesar do poder transformador do sistema, os desafios permanecem expressivos. Em pleno século XXI, grande parte dos sites, aplicativos, serviços públicos e plataformas digitais ainda não segue padrões mínimos de acessibilidade. A ausência de conteúdos compatíveis com leitores de tela, a falta de descrições de imagens e interfaces mal estruturadas criam barreiras diárias que poderiam ser facilmente evitadas.
Para Beto Pereira, essa lacuna entre tecnologia e acessibilidade exige atenção urgente. “Inovação sem inclusão é retrocesso. Precisamos de plataformas digitais que respeitem direitos e permitam que recursos como o Braille digital nos displays, nos celulares e nos computadores sejam realmente úteis no cotidiano”, completa.
Além do ambiente digital, outros obstáculos seguem impactando a vida de pessoas cegas no Brasil. Rotulagem de medicamentos e alimentos sem identificação tátil, documentos que não oferecem versões acessíveis e sinalizações públicas inadequadas tornam atividades simples do dia a dia desafios desnecessários.
Para o especialista, a combinação entre educação inclusiva, políticas públicas eficazes e investimentos em tecnologia assistiva é o caminho para transformar esse cenário. “O Brasil ainda é um país pouco acessível. Mas nenhuma sociedade pode ser considerada inclusiva se não garantir que todos tenham acesso ao conhecimento. E isso começa pelo Braille”, destaca.
O Dia Mundial do Braille, portanto, é mais do que uma celebração simbólica. É um convite à reflexão sobre como a sociedade enxerga ou deixa de enxergar os direitos das pessoas com deficiência visual. É uma oportunidade de ampliar a discussão sobre educação, inovação e acessibilidade, e de reforçar que o Braille, longe de ser um recurso do passado, segue no centro da luta por igualdade de oportunidades.
Por Caroline Amorim
