Como tirar o chulé dos sapatos? Veja dicas simples para eliminar o mau cheiro

O mau cheiro nos pés, popularmente conhecido como chulé, pode aparecer mesmo quando a pessoa mantém uma rotina de higiene. Isso acontece porque o suor e a umidade acumulados dentro dos calçados favorecem a ação de bactérias naturalmente presentes na pele, que contribuem para a formação do odor. Infecções por fungos, como o pé de atleta, e a transpiração excessiva também podem estar relacionadas ao problema.