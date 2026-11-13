Como tirar arranhões de superfícies? Conheça truques que podem ajudar

Em marcas bem superficiais, faça uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água, ou use creme dental branco comum (sem gel e sem microesferas). Aplique com um pano de microfibra, em movimentos circulares, por cerca de 1 minuto, e retire com um pano úmido. Para riscos um pouco mais visíveis, existe a pasta de polimento com óxido de cério, própria para vidros.