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Filme

Claudinho e Buchecha são vividos por Lucas Penteado e Juan Paiva em cinebiografia

Dupla se desfez há 20 anos, quando Claudinho morreu em um acidente de carro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 18:12

Juan Paiva e Lucas Penteado como Claudinho e Buchecha no filme 'Nosso Sonho'
Juan Paiva e Lucas Penteado como Claudinho e Buchecha no filme 'Nosso Sonho' Crédito: Foto: Divulgação/Vitrine/Angelica Goudinho
Dois garotos que conquistaram o público com música dançante, descontração e muito carisma. Assim era a dupla Claudinho e Buchecha, que terá sua trajetória contada no filme Nosso Sonho. Dirigido por Eduardo Albergaria, a produção foi rodada durante seis semanas no Rio de Janeiro e ainda não tem data de estreia definida.
A cinebiografia retrata a dupla que fez muito sucesso com seu funk melody e formada por Claudinho, vivido por Lucas Penteado, e Buchecha, interpretado por Juan Paiva. Como era visível para o público e fãs, os dois garotos eram amigos e essa forte união contribuiu para que eles superassem desafios e chegassem ao sucesso.
Era simplesmente uma explosão quando os garotos nascidos em uma comunidade de Niterói, no Rio de Janeiro, subiam ao palco para cantar hits como Só Love e Fico assim sem você. Para contar essa história, o ponto de vista do cantor Buchecha refaz essa trajetória, que culminou com a morte trágica de Claudinho, em um acidente de carro no dia 13 de julho de 2002.
O período da infância conta com Vinicius Boca de 09 e Gustavo Coelho, como Claudinho e Buchecha respectivamente. Ainda no elenco, Tatiana Tiburcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellê Landim e Clara Moneke são Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos. Participações especiais de Antonio Pitanga como Seu Américo, Isabela Garcia como Dona Judite, e FP do Trem Bala e Gabriel do Borel como a dupla Cidinha e Doca.
"Queremos colocar o cinema para dançar", afirma o diretor Eduardo Albergaria no material de divulgação do filme. O que faz sentido, afinal foi o que Claudinho e Buchecha fizeram o tempo inteiro da breve carreira da dupla. E Buchecha é quem assina, com a agência Atabaque, a produção musical da obra.
A cinebiografia Nosso Sonho é uma produção Urca Filmes, em coprodução com a Riofilme, Telecine e Warner Bros Distributing.

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