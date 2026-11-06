Citronela, alecrim e manjericão afastam mosquitos? Entenda os limites e os cuidados necessários

O óleo essencial da citronela é rico em citronelal, composto associado à ação repelente. A planta intacta, no entanto, libera no ar uma quantidade bem menor do que a usada nos experimentos; por isso, não protege quem está por perto. O que funciona é o óleo extraído, na forma de produto formulado e registrado, com proteção de poucas horas e necessidade de reaplicação.