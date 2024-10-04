Bruno Mars no BR

Bruno Mars prepara shows com 24 músicas no Brasil; veja set-list

Cantor inicia turnê 'Live in Brazil' no país nesta sexta-feira, em São Paulo, e deve se apresentar com seus principais hits
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 08:25

O cantor Bruno Mars durante show no The Town, em São Paulo, em 2023
O cantor Bruno Mars durante show no The Town, em São Paulo, em 2023 Crédito: Divulgação
Nesta sexta-feira (04), em São Paulo, tem início a turnê "Live in Brazil" de Bruno Mars, seguindo o show beneficiente que aconteceu na terça-feira (01), também na capital paulista.
A expectativa é que o cantor, considerado o novo rei do pop e muito celebrado no Brasil, passeie por diferentes fases de sua carreira, misturando antigos e novos clássicos de sua carreira, em um show pensado para todos os tipos de fãs.
O show deve incluir 24 músicas, considerando as canções que tem sido incluídas em suas últimas apresentações. Com hits como "Locked Out of Heaven, "Billionaire" e "Just The Way You Are", sucessos mais recentes como "24K" e canções em que participou como convidado, como "Nothin' On You" e "Young, Wild & Free", Mars se prepara para os 14 shows que apresentará um ano após duas entusiasmadas participações no festival The Town, que teve a sua primeira edição em São Paulo, no ano passado.
A turnê tem início na cidade de São Paulo, onde Mars se apresenta no Estádio do MorumBIS, nos dias 4, 5, 8, 9, 12 de outubro. Em seguida, é a vez do Rio de Janeiro, onde ele se apresenta no Estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, nos dias 16, 19 e 20 de outubro. Depois, segue para Brasília, no Mané Garrincha, em 26 e 27 de outubro, e se apresenta em Curitiba nos dias 31 de outubro e 1 de novembro, no Estádio Major Couto Pereira. A série de apresentações se encerra em Belo Horizonte, no dia 5 de novembro, no Mineirão.
Veja as faixas que vêm sendo tocadas nos shows do cantor:
  1. "24K Magic"
  2. "Finesse"
  3. "Treasure"
  4. "Liquor Store Blues" / "Billionaire"
  5. "Perm"
  6. "Calling All My Lovelies" / "Wake Up in the Sky"
  7. "That's What I Like" / "Please Me"
  8. "Versace on the Floor"
  9. "It Will Rain"
  10. "Marry You"
  11. "Runaway Baby"
  12. "Fuck You" / "Young, Wild and Free" / "Grenade" / "Talking to the Moon" / "Nothin' on You" / "Leave the Door Open"
  13. "When I Was Your Man"
  14. "Locked Out of Heaven"
  15. "Just the Way You Are"
  16. "Uptown Funk"

