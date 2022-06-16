Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Beyoncé anuncia data de lançamento de novo álbum, 'Renaissance'
Novo álbum

Beyoncé anuncia data de lançamento de novo álbum, 'Renaissance'

Beyoncé anunciou na madrugada desta quinta-feira, 16, o lançamento de seu próximo álbum, Renaissance, para o dia 29 de julho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 11:14

A cantora Beyonce usando óculos de sol
A cantora Beyonce  Crédito: Reprodução/Instagram/@beyonce
Para a felicidade do mundo pop, Beyoncé anunciou na madrugada desta quinta-feira, 16, o lançamento de seu próximo álbum, Renaissance, para o dia 29 de julho.
A novidade foi divulgada no site oficial e nas redes sociais da cantora e diz "Act 1. Renaissance", o que dá a entender que o projeto será dividido em partes.
O disco deve ter 16 faixas, como aparece na função de pré-save da Apple Music.
No site, também é possível salvar o projeto antecipadamente no Spotify.
Este será o sétimo álbum de Beyoncé e o primeiro após Lemonade, lançado em 2016.
Antes disso, em 2018, ela lançou um disco em parceria com o marido Jay-Z, chamado Everything Is Love, utilizando o nome artístico do casal, The Carters.
Nos últimos dias, a cantora já havia levantado suspeitas de que estaria trabalhando em um novo projeto, já que apagou a foto de perfil de todas as redes sociais e fez publicações misteriosas em seu site oficial.

Veja Também

Beyoncé elege Elza Soares como um dos nomes da música mundial

Depois de climão, Simaria nega fim da dupla com Simone

Convidada negra que serviu cocada no É de Casa defende apresentadora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos internacional Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados