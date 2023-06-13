Beijo entre Clara e Helena em 'Vai na Fé' acontecerá nos próximos capítulos Crédito: Reprodução/TV Globo

Segundo a colunista Patrícia Kogut, nos próximos capítulos de Vai na Fé, as personagens Clara e Helena, papéis de Regiane Alves e Priscila Sztejnman, protagonizaram seu primeiro beijo. A publicação ressalta que o beijo lésbico faz parte do capítulo 135 em sequência da separação de Clara e Theo, feito por Emilio Dantas.

O resumo da cena será quando Clara é convidada para fazer um ensaio de moda e a personal acompanhará a namorada, incentivando e sugerindo novas cenas.

O fotógrafo elogiará.

- "Sabia que tinha uma tigresa aí dentro."

- "Tem, sim, mas tem que saber chamar", dirá Helena.

Clara vai adorar o resultado das fotos. Porém, ao receber o cachê, se decepcionará com o valor baixo. Helena perceberá seu desânimo.

- "Por que você ficou tão triste? As fotos estão maravilhosas. Imagina quantas mulheres vão te olhar e se inspirar?"

- "Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou."

- "Você sabia que não ia ser fácil. Separar do Theo, entrar na Justiça, voltar a ter uma carreira. Mas não é excitante também? Parece que tudo é possível!"

- "Não consigo curtir essa liberdade se estou toda hora preocupada com dinheiro."

- "Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo", afirmará Helena.

Então, será nesse momento que o casal irá protagonizar um beijo carinhoso.

Sai beijo lésbico e entra carinho no rosto

Anteriormente, a Globo cortou por duas vezes uma cena de beijo entre as personagens. A primeira foi quando Helena ajudava Clara a se exercitar e um clima mais intimista aconteceu.

Diante da situação, a emissora disse através de um comunicado enviado pela assessoria de imprensa que edições estão previstas sem aviso prévio.

"Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo."