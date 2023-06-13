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Novela

Beijo entre Clara e Helena em 'Vai na Fé' acontecerá nos próximos capítulos

Segundo Kogut, cena deve fazer parte do capítulo 135. Anteriormente, Globo tinha barrado beijo lésbico entre as personagens
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 18:24

Beijo entre Clara e Helena em 'Vai na Fé' acontecerá nos próximos capítulos
Beijo entre Clara e Helena em 'Vai na Fé' acontecerá nos próximos capítulos Crédito: Reprodução/TV Globo
Segundo a colunista Patrícia Kogut, nos próximos capítulos de Vai na Fé, as personagens Clara e Helena, papéis de Regiane Alves e Priscila Sztejnman, protagonizaram seu primeiro beijo. A publicação ressalta que o beijo lésbico faz parte do capítulo 135 em sequência da separação de Clara e Theo, feito por Emilio Dantas.
O resumo da cena será quando Clara é convidada para fazer um ensaio de moda e a personal acompanhará a namorada, incentivando e sugerindo novas cenas.
O fotógrafo elogiará.
- "Sabia que tinha uma tigresa aí dentro."
- "Tem, sim, mas tem que saber chamar", dirá Helena.
Clara vai adorar o resultado das fotos. Porém, ao receber o cachê, se decepcionará com o valor baixo. Helena perceberá seu desânimo.
- "Por que você ficou tão triste? As fotos estão maravilhosas. Imagina quantas mulheres vão te olhar e se inspirar?"
- "Beleza não vai pagar as contas. O cachê era baixo, não dá pra pagar nem o condomínio. Achei que ia conseguir me sustentar como modelo, que boba eu sou."
- "Você sabia que não ia ser fácil. Separar do Theo, entrar na Justiça, voltar a ter uma carreira. Mas não é excitante também? Parece que tudo é possível!"
- "Não consigo curtir essa liberdade se estou toda hora preocupada com dinheiro."
- "Nada que é fácil vale a pena. Te conquistar, por exemplo, foi bem difícil. E eu faria tudo de novo", afirmará Helena.
Então, será nesse momento que o casal irá protagonizar um beijo carinhoso.
Sai beijo lésbico e entra carinho no rosto
Anteriormente, a Globo cortou por duas vezes uma cena de beijo entre as personagens. A primeira foi quando Helena ajudava Clara a se exercitar e um clima mais intimista aconteceu.
Diante da situação, a emissora disse através de um comunicado enviado pela assessoria de imprensa que edições estão previstas sem aviso prévio.
"Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo."
Já na segunda vez, o resumo do episódio mostrava Clara chorando e revelando suas inseguranças e fragilidades. Em sequência, Helena enxugaria suas lágrimas, diria o quanto estava linda, beijando-a em seguida na boca.

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