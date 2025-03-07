BBB 25: 6 curiosidades sobre Maike

Maike, do BBB 25, já foi medalhista na natação e hoje aposta no reality show como seu novo desafio Crédito: Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

Maike se tornou o novo líder do BBB 25 após ser o último a deixar a prova, na manhã desta sexta-feira (7). O ex-nadador, que já competiu ao lado de grandes atletas e agora encara o desafio do reality show , ficou na disputa de resistência por quase 10 horas. “Para mim, foi uma prova perfeita. Porque eu treinei muito isso quando eu era atleta. Reflexo, para a saída do bloco. Então, eu comecei a mentalizar isso daí, e foi certinho”, disse ele no programa.

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre Maike, o novo líder do Big Brother Brasil!

1. Ex-nadador medalhista

Maike já foi um atleta de alto rendimento na natação e chegou a ser medalhista brasileiro. Durante sua trajetória no esporte, treinou ao lado de grandes nomes, como César Cielo e Thiago Pereira, e participou de seletivas olímpicas.

2. Deixou o esporte por amor e lesões

O ex-nadador precisou abandonar a carreira esportiva após sofrer algumas lesões. Além disso, um término de relacionamento impactou seu desempenho durante uma seletiva olímpica, o que acabou influenciando sua decisão de seguir novos caminhos.

“Na época, estava indo para uma seletiva olímpica e terminei meu primeiro relacionamento. Estava muito bem nessa época, com o quarto melhor tempo do Brasil. Mas fiquei muito mal”, lembrou Maike em entrevista ao gshow.

3. Vendedor de consórcios e ex-empreendedor

Antes do BBB 25, Maike trabalhava como representante comercial na área de consórcios. No entanto, sua experiência profissional vai além disso: ele já foi entregador de panfletos, sócio de um restaurante e gerente na área de delivery .

O ex-atleta Maike diz ser determinado e provou sua resistência física ao ganhar a 8ª Prova do Líder do BBB 25 Crédito: Imagem: Reprodução digital | Rede Globo

4. Competitivo e persistente

O ex-atleta se considera uma pessoa leal, determinada e centrada. No BBB 25, demonstrou sua resistência física ao ser o último participante a deixar a 8ª Prova do Líder.

5. Criado pela mãe e com um grande sonho

Vindo de uma família humilde, Maike foi criado pela mãe e sempre teve nela sua maior referência de vida. Seu grande sonho é conquistar o prêmio do BBB 25 para poder proporcionar uma aposentadoria confortável para ela.

“Aprendi a ser homem com uma mulher. Aprendi a tratar as mulheres através da minha mãe. Sou muito grato a ela. Ela é minha referência maior. Não tenho ídolos na vida, a não ser ela, que é por quem eu tenho total admiração”, disse ao gshow.

6. Discreto nas redes sociais