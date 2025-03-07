BBB 25: 6 curiosidades sobre Maike

Maike se tornou o novo líder do BBB 25 após ser o último a deixar a prova, na manhã desta sexta-feira (7). O ex-nadador, que já competiu ao lado de grandes atletas e agora encara o desafio do reality show , ficou na disputa de resistência por quase 10 horas. “Para mim, foi uma prova perfeita. Porque eu treinei muito isso quando eu era atleta. Reflexo, para a saída do bloco. Então, eu comecei a mentalizar isso daí, e foi certinho”, disse ele no programa.
Abaixo, confira algumas curiosidades sobre Maike, o novo líder do Big Brother Brasil!
1. Ex-nadador medalhista
Maike já foi um atleta de alto rendimento na natação e chegou a ser medalhista brasileiro. Durante sua trajetória no esporte, treinou ao lado de grandes nomes, como César Cielo e Thiago Pereira, e participou de seletivas olímpicas.
2. Deixou o esporte por amor e lesões
O ex-nadador precisou abandonar a carreira esportiva após sofrer algumas lesões. Além disso, um término de relacionamento impactou seu desempenho durante uma seletiva olímpica, o que acabou influenciando sua decisão de seguir novos caminhos.
“Na época, estava indo para uma seletiva olímpica e terminei meu primeiro relacionamento. Estava muito bem nessa época, com o quarto melhor tempo do Brasil. Mas fiquei muito mal”, lembrou Maike em entrevista ao gshow.
3. Vendedor de consórcios e ex-empreendedor
Antes do BBB 25, Maike trabalhava como representante comercial na área de consórcios. No entanto, sua experiência profissional vai além disso: ele já foi entregador de panfletos, sócio de um restaurante e gerente na área de delivery .
4. Competitivo e persistente
O ex-atleta se considera uma pessoa leal, determinada e centrada. No BBB 25, demonstrou sua resistência física ao ser o último participante a deixar a 8ª Prova do Líder.
5. Criado pela mãe e com um grande sonho
Vindo de uma família humilde, Maike foi criado pela mãe e sempre teve nela sua maior referência de vida. Seu grande sonho é conquistar o prêmio do BBB 25 para poder proporcionar uma aposentadoria confortável para ela.
“Aprendi a ser homem com uma mulher. Aprendi a tratar as mulheres através da minha mãe. Sou muito grato a ela. Ela é minha referência maior. Não tenho ídolos na vida, a não ser ela, que é por quem eu tenho total admiração”, disse ao gshow.
6. Discreto nas redes sociais
Ao contrário de muitos participantes do reality show , Maike não era ativo nas redes sociais antes de entrar no programa. Ele mantinha seu perfil fechado e possuía pouco mais de 200 seguidores, o que contrasta com sua crescente popularidade dentro do BBB 25.