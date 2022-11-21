Artesanatos do ES e de outros 16 estados ganham feira na Praça do Papa

Feira de artesanato "ArteSanto" chega a sua décima edição Crédito: Camilla Baptistin

O Espírito Santo recebe uma das maiores feiras de artesanato do Brasil. O ArteSanto começa sexta-feira (25) e segue até 4 de dezembro, na Praça do Papa, em Vitória numa edição comemorativa de dez anos. O evento reúne mais de 600 expositores de 17 estados brasileiros. A entrada do evento será gratuita e solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis para serem doados a instituições capixabas.

Segundo a organizadora da feira, Sônia Iamonde, a feira ArteSanto é uma oportunidade para os visitantes realizarem uma viagem pelo Brasil através dos trabalhos exibidos pelos artesãos, conhecendo as riquezas de cada região. “A nossa missão, desde a primeira edição, tem sido valorizar, fomentar e desenvolver as potencialidades do setor criativo, gerando emprego e renda por meio do trabalho dos artistas e profissionais do segmento”, afirma Sônia.

Ela ainda afirma que qualidade e variedade são dois diferenciais que pautam o artesanato da ArteSanto. “Os produtos expostos na feira passaram por uma curadoria especializada, diante da extensa preocupação da organização com a qualidade do que será comercializado pelos artesãos”, disse.

Segundo a organização, a expectativa é que cerca de 450 representantes do Espírito Santo exibam seus trabalhos na feira. Além dos artesãos capixabas, participarão da feira profissionais dos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Do Grande Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, e do Distrito Federal.

Entre os trabalhos que serão exibidos, estão: fios e tecidos, joias e biju, madeira, fibras naturais. Além de demais tipologias: cerâmica, congo, produtos do mar reciclados, couro, metais e trabalhos com crochê.

Artesanato exposto na feira ArteSanto, na Praça do Papa, em Vitória Crédito: Camilla Baptistin

A artesã capixaba, Monica Forde, está com a expectativa alta para o evento. Ela vai expor peças que fizeram bastante sucesso ao longo dos dez anos de feira. Cestas diversas, flores gigantes, além de uma seleção de bonecas que representam dez anos de seu trabalho. A artista deseja bons negócios e vendas para todos os artesãos.

"A importância da feira é que ela nos traz grande oportunidade de divulgação e comercialização dos produtos, além de nos levar a melhorar nossas técnicas para uma boa competitividade, já que há artesãos de estados diferentes. Isso nos fortalece como cidadãos e artistas capixabas. Meus trabalhos têm muito de minha etnia e misturas de povos que colonizaram o Brasil", afirmou Monica.

Monica Forde será uma das artesãs capixabas na ArteSanto. Ela posa com alguns de seus trabalhos Crédito: Divulgação

Uma das novidades serão as oficinas de artesanato promovidas pelos estados convidados, ofertadas tanto para o público visitante como para os próprios artesãos expositores. O evento contará ainda com cinco pontos "instagramáveis", alguns que remetem a peças icônicas da cultura capixaba, como a panela de barro e a casaca. Além desses, três carregarão o mote #sousanto, e serão assinados pelas artesãs Mônica Forde, Mikka, Cristina Lautmann e Giovanna Barbosa, explorando as conhecidas asas, comumente utilizadas em espaços para fotos.

Feira gastronômica

Os visitantes poderão experimentar sabores típicos capixabas feitos com produtos da agricultura familiar. Uma praça de alimentação será montada onde iguarias como cafés especiais, cachaças, queijos, compotas, embutidos e doces, estarão à venda com valores a partir de R$15,00.

*Vitor Recla é aluno do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve a supervisão do editor de HZ, Erik Oakes.

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