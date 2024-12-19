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Samba

Arlindinho se apresenta neste fim de semana em Vitória e Vila Velha

Cantor chega ao ES com sua voz marcante e interpretações que passeiam por clássicos e composições autorais que conquistam gerações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 14:00

Arlindinho vai cantar no ES esse final de semana
Arlindinho vai cantar no ES esse final de semana Crédito: Reprodução/Instagram/@arlindinhooficial
Filho do consagrado Arlindo Cruz, Arlindinho traz na bagagem toda a tradição do samba de raiz para Vitória e Vila Velha neste fim de semana. Os shows acontecem no sábado, dia 21, no Clube de Pesca, em Vitória, e no domingo, dia 22, em Vila Velha, no Varanda027, localizado no bairro Santa Paula.
O cantor e compositor chega à Grande Vitória com sua voz marcante e interpretações que passeiam por clássicos do gênero e composições autorais que conquistam gerações. O repertório das apresentações inclui sucessos como "O Show Tem Que Continuar", "Meu Lugar" e "O Bem", além de homenagens especiais à história do samba.
No Clube de Pesca, em Vitória, o evento começa a partir das 15h, com uma estrutura especial para receber o público e muito samba no pé. Já em Vila Velha, no Varanda027, os portões abrem às 17h para uma noite de celebração ao ritmo mais querido do Brasil.
Os ingressos já estão à venda nos pontos oficiais e também podem ser adquiridos online. Em ambos locais, o valor é R$ 50.

SERVIÇO

  • Vitória
  • Data: Sábado (21)
  • Local: Clube de Pesca
  • Horário: A partir das 15h
  • Valor: R$ 50

  • Vila Velha
  • Data: domingo (22)
  • Local: Varanda027 (Santa Paula)
  • Horário: A partir das 17h
  • Valor: R$ 50

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