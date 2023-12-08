Antônio Fagundes encena peça em Vitória neste fim de semana

Imagine marcar uma sessão de terapia para tratar de questões do seu relacionamento e, ao entrar na sala da consulta, encontrar outros dois casais em crise. Ao chegar, você ainda descobre que a terapeuta não vem e então terá que resolver tudo sozinho.

É essa a emboscada que o ator Antônio Fagundes encena na peça "Baixa Terapia - Uma comédia no divã", que retorna ao Sesc Glória neste fim de semana com as duas últimas sessões de sua temporada.

As apresentações estão marcadas para sábado (9), às 21h30, e domingo (10), às 17h. Os ingressos estão à venda pela internet e custam entre R$ 30 e R$ 100, de acordo com o setor do teatro.

Em entrevista ao HZ, Antônio Fagundes detalha: "'Baixa Terapia', basicamente, é a história de três casais que não se conhecem e que vão a uma sessão de terapia. Quando chegam lá, percebem que estão juntos nessa sessão mas que a terapeuta não foi. Ela deixou alguns envelopes com algumas algumas indicações e eles mesmos deverão conduzir essa sessão de terapia. Imagine, então, as confusões que acontecem a partir dessa ausência da terapeuta que, além de tudo, ainda deixou dois litros de uísque para eles".

Últimas sessões de "Baixa Terapia" serão apresentadas em Vitória Crédito: Caio Gallucci

Depois de rodar por Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos e Portugal, a peça voltou ao Espírito Santo, onde encerra sua temporada de apresentações.

Sobre se apresentar mais uma vez no Estado, Fagundes compartilha a alegria de reencontrar o público capixaba. "Vitória é uma cidade que curto muito, que gosto muito de visitar e que tem um público maravilhoso que já nos recebeu, inclusive, com 'Baixa Terapia'. Tenho certeza de que vai fazer muito sucesso", afirma.

ELENCO

O elenco da peça traz ainda Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Fábio Espósito e Guilherme Magon, que prometem arrancar risadas do plateia. Com uísque à disposição e envelopes que instruem o que deverá ser conduzido na sessão em grupo, as seis personagens se envolvem em situações no mínimo hilárias para tentar resolver suas questões.

"A peça é muito engraçada. A gente chegou a contar uma gargalhada a cada 30 segundos por parte do público. É muito gostoso fazer esse espetáculo exatamente por causa dessa reação maravilhosa da plateia. Ainda tem uma reviravolta no final que faz o povo se surpreender a cada espetáculo", acrescenta Antônio Fagundes.

TERAPIA

Por mais que o texto do argentino Matias Del Federico faça gargalhar, o ator acredita que a peça desperta nas pessoas uma atenção para questões pessoais. Questionado se a peça o fez olhar para a terapia com outros olhos, Fagundes revelou reconhecer a importância do acompanhamento profissional.

"A gente acha que é importante, sim. É importante a pessoa se conhecer, discutir seus problemas, ter compaixão pelo outro, e a terapia é um caminho muito bom para isso. Eu não faço, mas não descarto a possibilidade de um dia fazer, se por acaso sentir que estou precisando", afirma.

Comédia com Antônio Fagundes será encenada no Sesc Glória Crédito: Caio Gallucci

Em cartaz com "Baixa Terapia" desde 2017, Fagundes contou o que sente ao estar em cima do palco com um texto dedicado a fazer rir. "Hoje em dia, eu acho que é um milagre. No mundo conturbado que a gente está vivendo, com todos os problemas que a gente vem enfrentando, fazer com que 400 mil pessoas deem boas gargalhadas a cada 30 segundos não tem preço", ressalta.

Para o ator, a comédia tem um papel que transcende os 90 minutos do espetáculo. "O humor é muito importante para poder discutir problemas sérios. Até porque é através do riso que você se sente cutucado, provocado. Não à toa o humor é perseguido ao longo do séculos pelo poder. O poder não gosta do humor porque o humor escancara as portas de todos os problemas da sociedade", finaliza.