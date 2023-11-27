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Revelação

Angélica relata assédio na infância: "Pedia para eu sentar no colo dele"

No programa 'Angélica: 50 & Tanto', apresentadora relembrou ainda momentos em que era constantemente questionada sobre sua virgindade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Novembro de 2023 às 05:44

Angélica começou a carreira na televisão aos 12 anos e conta que sofreu assédio sexual de um homem importante do meio artístico ainda na infância.
"Foi bem nessa época que o homem pedia para eu sentar no colo dele nos bastidores da TV. Ele era um adulto e, eu, uma criança. E eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo", contou a apresentadora no programa "Angélica: 50 e Tanto", da Globoplay.
Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência
Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência Crédito: Reprodução / Youtube
O mesmo homem teria sugerido que Angélica adotasse o nome Lolita. A inspiração era a personagem-título do livro de Vladimir Nabokov, uma menina sexualizada pelo próprio padrasto.
"Sou Angélica por um triz. Quando eu ia estrear na TV, um homem muito poderoso achava que meu nome artístico tinha que ser Lolita, que nem a menina do livro", disse.
A apresentadora decidiu não revelar o nome do assediador. A produção em que ela conta um pouco mais de sua história comemora seus 50 anos.

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