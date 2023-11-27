Angélica relata assédio na infância: "Pedia para eu sentar no colo dele"

Angélica começou a carreira na televisão aos 12 anos e conta que sofreu assédio sexual de um homem importante do meio artístico ainda na infância.

"Foi bem nessa época que o homem pedia para eu sentar no colo dele nos bastidores da TV. Ele era um adulto e, eu, uma criança. E eu fazia tudo sem entender. Hoje eu entendo", contou a apresentadora no programa "Angélica: 50 e Tanto", da Globoplay.

Angélica fala sobre abuso sexual que sofreu na adolescência Crédito: Reprodução / Youtube

O mesmo homem teria sugerido que Angélica adotasse o nome Lolita. A inspiração era a personagem-título do livro de Vladimir Nabokov, uma menina sexualizada pelo próprio padrasto.

"Sou Angélica por um triz. Quando eu ia estrear na TV, um homem muito poderoso achava que meu nome artístico tinha que ser Lolita, que nem a menina do livro", disse.