Amazon revela os livros mais vendidos no Brasil em 2022, e Colleen Hoover é dona de 5 best-sellers

A Amazon revelou os 25 livros mais vendidos no Brasil em 2022. É Assim Que Acaba, romance de Colleen Hoover lançado em 2018, que fez sucesso no mundo inteiro este ano e foi o mais vendido da Bienal do Livro de São Paulo, foi o best-seller. A obra, destinada ao leitor jovem adulto, foi seguida por O Homem Mais Rico da Babilônia, livro de George S Clason lançado originalmente em 1926 e que ganhou uma edição no País este ano.
A terceira posição ficou para Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, lançado em 2019. E Collen Hoover aparece mais uma vez, em quarto lugar (e depois em outras posições), com Todas as suas (im)perfeições - também de 2019.
Entre os autores brasileiros, destaque para dois nomes que já figuraram na lista nos anos anteriores: Itamar Vieira Jr., com Torto Arado, que foi o mais vendido da Amazon em 2021 e agora aparece em 22º lugar, e Thiago Nigro, que é best-seller desde 2019 com Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho - hoje, o 13ª mais vendido na Amazon.
Apenas um infantil aparece na lista: Perigoso!, de Tim Warnes.
Os 25 livros mais vendidos na Amazon
- 1 - É Assim que acaba, por Colleen Hoover (Record)
- 2 - O homem mais rico da Babilônia, por George S Clason (HarperCollins Brasil)
- 3 - Os sete maridos de Evelyn Hugo, por Taylor Jenkins Reid (Paralela)
- 4 - Todas as suas (im)perfeições, por Colleen Hoover (Record)
- 5 - A garota do lago, por Charlie Donlea (Faro)
- 6 - Mais esperto que o diabo: O mistério revelado da liberdade e do sucesso, por Napoleon Hill (Citadel)
- 7 - Verity, por Colleen Hoover (Record)
- 8 - Mulheres que correm com os lobos: Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, por Clarissa Pinkola Estés (Rocco)
- 9 - 12 regras para a vida: um antídoto para o caos, por Jordan B Peterson (Alta Books)
- 10 - Pai Rico, Pai Pobre, por Robert T. Kiyosaki (Alta Books)
- 11 - Perigoso!, por Tim Warnes (Ciranda Cultural)
- 12 - Os segredos da mente milionária: Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas, por T. Harv Eker (Sextante)
- 13 - Do mil ao milhão. Sem cortar o cafezinho, por Thiago Nigro (HarperCollins Brasil)
- 14 - Heartstopper: Dois garotos, um encontro, por Alice Oseman (Seguinte)
- 15 - Até o verão terminar, por Colleen Hoover (Record)
- 16 - A revolução dos bichos: Um conto de fadas, por George Orwell (Companhia de Bolso)
- 17 - Vermelho, branco e sangue azul, por Casey McQuiston (Seguinte)
- 18 - O lado feio do amor, por Colleen Hoover (Record)
- 19 - Mindset: A nova psicologia do sucesso, por Carol S. Dweck (Objetiva)
- 20 - As obras revolucionárias de George Orwell - Box com 3 livros, por George Orwell (Princips)
- 21 - O Hobbit, por J.R.R. Tolkien (HarperCollins Brasil)
- 22 - Torto arado, por Itamar Vieira Junior (Todavia)
- 23 - Especialista em pessoas: Soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente, por Tiago Brunet (Academia)
- 24 - Mil beijos de garoto, por Tillie Cole (Planeta)
- 25 - Todo esse tempo, por Rachael Lippincott (Alt)