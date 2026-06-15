A frase foi dita em uma entrevista à revista The Saturday Evening Post, em 1929 Crédito: Imagem: Harmony Video Production | Shutterstock

“A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação envolve o mundo”. Dita em uma entrevista à revista The Saturday Evening Post, em 1929, esta é uma das citações mais famosas de Albert Einstein. Não é à toa que a frase costuma ser compartilhada em posts reflexivos nas redes sociais e até utilizada como referência em redações de vestibulares. O problema é que nem sempre ela é interpretada da maneira correta.

Em alguns contextos, a imaginação acaba sendo colocada acima do conhecimento, como se o aprendizado e o estudo fossem menos importantes. No entanto, essa leitura contradiz o sentido original da reflexão.

Conhecimento: a base para o aprendizado

“O conhecimento é limitado”, esse trecho não expressa o menosprezo de Albert Einstein ao conhecimento. Na verdade, transmite algo bem mais profundo. Aqui ele fala sobre o limite do repertório acumulado. Isso quer dizer que o conhecimento é construído por meio de estudos, experiências e observações acumuladas e comprovadas ao longo do tempo.

Esse sistema oferece as ferramentas necessárias para interpretar o mundo e resolver problemas. No entanto, por estar relacionado a algo que já foi descoberto, possui limites definidos. Ainda assim, não deixa de ser algo relevante e serve de base para o aprendizado.

O poder da imaginação

A imaginação, por sua vez, vai além do que é conhecido. Ela testa cenários, combina conceitos e, lógico, pensa em soluções inovadoras para o que ainda não tem resposta. É graças a essa capacidade que surgem invenções e obras artísticas que transformam a sociedade. Vale destacar que ela parte do princípio do conhecimento. Ou seja, sem essa engrenagem mental, tudo ficaria limitado ao que já existe e foi validado.

Grandes descobertas nascem da união do conhecimento com a imaginação Crédito: Imagem: beast01 | Shutterstock

A relação entre conhecimento, criatividade e inovação

Entende-se que grandes descobertas nascem da união do conhecimento com a imaginação. Contudo, entre esses dois pontos ainda existe a criatividade. Enquanto o conhecimento fornece as bases para resolver um problema, a criatividade “empurra” a mente do ser humano para fugir do óbvio e encontrar novas formas de resolvê-lo. Essa combinação é especialmente benéfica em áreas que envolvem ciência, tecnologia, comunicação e negócios.

Uma reflexão que continua atual

97 anos após ser proferida, a frase continua atual. Um dos fatores que explicam isso é a transformação constante da sociedade, que exige, além do acúmulo de informações, a habilidade de se adaptar a diferentes cenários e imaginar novas possibilidades. Capacidades essas que são justamente algumas das mais exigidas pelo mercado de trabalho atualmente.