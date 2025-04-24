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Cultura

7 salmos em cordel para fortalecer a fé e a esperança

Confira versos que tocam o coração com leveza, inspiração e beleza lírica
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:04

Salmos em cordel trazem mensagens de esperança (Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock)
Salmos em cordel trazem mensagens de esperança Crédito: Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock
Em meio à pressa do dia a dia, encontrar um instante de silêncio pode ser o alívio que o coração tanto procura. E que tal transformar esse momento em algo ainda mais especial? Em vez de fórmulas prontas, permita-se reconectar com a Palavra de Deus por meio da beleza e sensibilidade da poesia em cordel.
No lançamento cristão da Editora Rocco, NoviSalmos, o mestre cordelista, escritor e teólogo Fábio Sombra narra salmos inspirados na Bíblia, mas com toda a beleza dos versos rimados da literatura brasileira de cordel. Os temas variam sobre espiritualidade, perdão, amor, saúde, família, gratidão e muito mais.
Cada poema deste devocional foi escrito na cama do hospital, enquanto o autor se recuperava de uma condição grave que resultou na amputação do seu pé direito. E foi na união entre literatura e fé que ele encontrou forças para seguir em frente.
A fim de trazer inspirações e mensagens de esperança , selecionamos sete salmos do livro para leitura diária. Confira!

1. Salmo: Que eu jamais perca minha fé

Se um pedido eu faço a Deus
É que eu nunca perca a fé
Que não cesse a esperança.
Que me ergue e põe de pé.
Lição: comece essa jornada renovando sua confiança em Deus. Este salmo é um pedido simples e verdadeiro para manter a fé mesmo diante das incertezas.

2. Salmo: A família dividida

Coisa triste nesse mundo,
É viver com divisão.
Com saudade verdadeira
Da harmonia e da união.
Discussão pouco se via
Por credo e ideologia
Na família de um cristão.
Lição: uma oração para restaurar a harmonia em casa. Um lembrete de que, apesar dos conflitos, o amor pode ser sempre o elo mais forte.

3. Salmo: Pelo aniversário

Agradeço a Deus por mais
Esse ano de vitória,
Recheado de conquistas
Que engrandecem minha história;
Que eu seja merecedor
De mais outros, com o Senhor,
Que viva em Sua Glória .
Lição: celebre a dádiva da vida e reconheça os aprendizados de cada ciclo. Esse salmo é um louvor pela própria jornada até aqui, com todas as lutas e conquistas.
Salmos ajudam a tomar decisões com a sabedoria divina (Imagem: Pormezz | Shutterstock)
Salmos ajudam a tomar decisões com a sabedoria divina Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

4. Salmo: Pela correta decisão

Que a correta decisão
Seja fonte de alegria,
Seja estrada plana e reta,
Que não curva, nem desvia,
Pois, feliz é, por inteiro,
Quem tem Deus por conselheiro
E no auxílio Seu confia.
Lição: para quem está em dúvida sobre qual caminho seguir, este salmo traz um pedido de coragem e discernimento para tomar decisões com a sabedoria divina.

5. Salmo: Não pretendo ser perfeito

Admito minhas faltas,
Reconheço meus pecados,
As virtudes que não tenho
E os deslizes praticados,
Mas a Deus peço clemência,
E que em sua Onipotência
Mil perdões me sejam dados.
Lição: aceitar as falhas com humildade é um passo importante para o perdão – de si e dos outros. Este salmo convida você a praticar a compaixão.

6. Salmo: Recobrar a saúde

Que a doença não impeça
Que nas horas de aflição,
De fraqueza e enfermidade,
Desconforto e privação
Nunca eu perca a fé profunda
Que preenche, ocupa e inunda
Minha alma de cristão.
Lição: um salmo para quem enfrenta problemas de saúde e precisa se fortalecer. É um lembrete de que a fé pode ser a luz mesmo nos momentos mais frágeis.

7. Salmo: Para quem partiu desse mundo

Para tudo existe um tempo,
Pra quem chega e pra quem for
Você parte agora e leva
Nosso afeto e nosso amor;
Que tenha um futuro manso
E mereça seu descanso
Junto ao trono do Senhor.
Lição: encerramos a semana com uma oração para lidar com a saudade. Este salmo oferece acolhimento para corações que ainda choram uma ausência querida.
Por Luísa Santini

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