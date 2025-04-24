7 salmos em cordel para fortalecer a fé e a esperança

Salmos em cordel trazem mensagens de esperança Crédito: Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock

Em meio à pressa do dia a dia, encontrar um instante de silêncio pode ser o alívio que o coração tanto procura. E que tal transformar esse momento em algo ainda mais especial? Em vez de fórmulas prontas, permita-se reconectar com a Palavra de Deus por meio da beleza e sensibilidade da poesia em cordel.

No lançamento cristão da Editora Rocco, NoviSalmos, o mestre cordelista, escritor e teólogo Fábio Sombra narra salmos inspirados na Bíblia, mas com toda a beleza dos versos rimados da literatura brasileira de cordel. Os temas variam sobre espiritualidade, perdão, amor, saúde, família, gratidão e muito mais.

Cada poema deste devocional foi escrito na cama do hospital, enquanto o autor se recuperava de uma condição grave que resultou na amputação do seu pé direito. E foi na união entre literatura e fé que ele encontrou forças para seguir em frente.

A fim de trazer inspirações e mensagens de esperança , selecionamos sete salmos do livro para leitura diária. Confira!

1. Salmo: Que eu jamais perca minha fé

Se um pedido eu faço a Deus

É que eu nunca perca a fé

Que não cesse a esperança.

Que me ergue e põe de pé.

Lição: comece essa jornada renovando sua confiança em Deus. Este salmo é um pedido simples e verdadeiro para manter a fé mesmo diante das incertezas.

2. Salmo: A família dividida

Coisa triste nesse mundo,

É viver com divisão.

Com saudade verdadeira

Da harmonia e da união.

Discussão pouco se via

Por credo e ideologia

Na família de um cristão.

Lição: uma oração para restaurar a harmonia em casa. Um lembrete de que, apesar dos conflitos, o amor pode ser sempre o elo mais forte.

3. Salmo: Pelo aniversário

Agradeço a Deus por mais

Esse ano de vitória,

Recheado de conquistas

Que engrandecem minha história;

Que eu seja merecedor

De mais outros, com o Senhor,

Que viva em Sua Glória .

Lição: celebre a dádiva da vida e reconheça os aprendizados de cada ciclo. Esse salmo é um louvor pela própria jornada até aqui, com todas as lutas e conquistas.

Salmos ajudam a tomar decisões com a sabedoria divina Crédito: Imagem: Pormezz | Shutterstock

4. Salmo: Pela correta decisão

Que a correta decisão

Seja fonte de alegria,

Seja estrada plana e reta,

Que não curva, nem desvia,

Pois, feliz é, por inteiro,

Quem tem Deus por conselheiro

E no auxílio Seu confia.

Lição: para quem está em dúvida sobre qual caminho seguir, este salmo traz um pedido de coragem e discernimento para tomar decisões com a sabedoria divina.

5. Salmo: Não pretendo ser perfeito

Admito minhas faltas,

Reconheço meus pecados,

As virtudes que não tenho

E os deslizes praticados,

Mas a Deus peço clemência,

E que em sua Onipotência

Mil perdões me sejam dados.

Lição: aceitar as falhas com humildade é um passo importante para o perdão – de si e dos outros. Este salmo convida você a praticar a compaixão.

6. Salmo: Recobrar a saúde

Que a doença não impeça

Que nas horas de aflição,

De fraqueza e enfermidade,

Desconforto e privação

Nunca eu perca a fé profunda

Que preenche, ocupa e inunda

Minha alma de cristão.

Lição: um salmo para quem enfrenta problemas de saúde e precisa se fortalecer. É um lembrete de que a fé pode ser a luz mesmo nos momentos mais frágeis.

7. Salmo: Para quem partiu desse mundo

Para tudo existe um tempo,

Pra quem chega e pra quem for

Você parte agora e leva

Nosso afeto e nosso amor;

Que tenha um futuro manso

E mereça seu descanso

Junto ao trono do Senhor.

Lição: encerramos a semana com uma oração para lidar com a saudade. Este salmo oferece acolhimento para corações que ainda choram uma ausência querida.