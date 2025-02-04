Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 7 lugares para conhecer a cultura e a história de João Pessoa
Cultura

7 lugares para conhecer a cultura e a história de João Pessoa

Destino é rico em arquitetura colonial e monumentos históricos
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 17:30

João Pessoa proporciona uma verdadeira viagem no tempo (Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock)
João Pessoa proporciona uma verdadeira viagem no tempo Crédito: Imagem: ByDroneVideos | Shutterstock
O Centro Histórico de João Pessoa, capital da Paraíba, é um verdadeiro museu a céu aberto, com construções que datam do século 16 e contam a história da cidade e do Brasil. Caminhar pelas ruas de paralelepípedos, admirar a arquitetura colonial e conhecer os monumentos históricos é uma verdadeira viagem no tempo.
Abaixo, confira 7 lugares para conhecer em João Pessoa e desvendar o seu patrimônio histórico e cultural!

1. Igreja de São Francisco

Um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil, a Igreja de São Francisco e seu complexo impressionam pela riqueza de detalhes e beleza artística . Com suas talhas douradas, azulejos portugueses e pinturas sacras, a igreja é um marco da arte colonial brasileira e um importante patrimônio histórico e cultural da cidade.

2. Centro Cultural São Francisco

Abrigando um rico acervo de arte sacra, o Centro Cultural São Francisco oferece uma imersão na história e cultura da região. O museu conta com peças que datam do período colonial, como imagens de santos, objetos litúrgicos e mobiliário, além de exposições temporárias que exploram diferentes aspectos da arte e da cultura paraibana.

3. Hotel Globo

Antigo casarão com vista para o Rio Sanhauá, o Hotel Globo hoje funciona como um centro cultural, proporcionando uma experiência única aos visitantes. O local abriga exposições de arte, eventos culturais e um charmoso café, onde é possível apreciar a vista e o ambiente histórico.
A Casa da Pólvora é um importante marco histórico de João Pessoa (Imagem: EduardoAugusto | Shutterstock)
A Casa da Pólvora é um importante marco histórico de João Pessoa Crédito: Imagem: EduardoAugusto | Shutterstock

4. Casa da Pólvora

Com sua vista privilegiada da cidade, a Casa da Pólvora é um importante marco histórico que remonta ao passado colonial de João Pessoa. Construída no século 18 para armazenar pólvora, a casa hoje abriga um museu que conta a história da fortificação da cidade e sua importância estratégica na defesa do território brasileiro.

5. Teatro Santa Roza

Um dos mais tradicionais teatros da Paraíba, o Teatro Santa Roza é palco de diversas manifestações artísticas e culturais, como peças de teatro, concertos, dança e apresentações folclóricas. Com sua bela arquitetura e sua importância histórica , o teatro é um dos principais centros culturais da cidade.

6. Praça João Pessoa

Localizada no coração do Centro Histórico, a Praça João Pessoa é um ponto de encontro e um espaço de convivência para moradores e turistas. Com seus jardins, monumentos e áreas de lazer, a praça é um local ideal para descansar, observar o movimento da cidade e apreciar a beleza da arquitetura histórica.

7. Mercado do Artesanato Paraibano

Um local imperdível para conhecer e adquirir o artesanato local, o Mercado do Artesanato Paraibano oferece uma variedade de produtos, como bordados, cerâmicas, rendas, peças em couro e madeira, além de outros artigos que representam a riqueza da cultura paraibana.
Por Cláudia Costa e Eliria Buso – revista Qual Viagem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados