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Cultura

7 livros young adult para incluir na sua lista em 2025

Veja obras que abordam ensinamentos sobre a vida, aventuras surpreendentes, mistérios e romance
Portal Edicase

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Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 14:19

A literatura young adult é uma ótima opção para quem busca histórias emocionantes (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)
A literatura young adult é uma ótima opção para quem busca histórias emocionantes Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock
A literatura Young Adult continua sendo uma ótima escolha para quem busca histórias repletas de emoções, ensinamentos sobre a vida, aventuras surpreendentes, mistérios, romance e aquele toque especial de magia. Para marcar o ano novo com boas leituras, separamos uma seleção de sete títulos que precisam estar na sua wishlist e merecem um lugar especial na estante.
Além de ajudar a colocar o hábito de ler em dia, cada obra é uma oportunidade para se emocionar e relaxar a mente, tornando-se uma ótima companhia para os leitores que desejam se divertir nos momentos de descanso e conhecer novos universos durante as férias. Veja abaixo!

1. O roubo em três atos

‘O roubo em três atos’ conta a história de três protagonistas conectadas por uma maldição (Imagem: Reprodução digital | Harlequin Books)
‘O roubo em três atos’ conta a história de três protagonistas conectadas por uma maldição Crédito: Imagem: Reprodução digital | Harlequin Books
Ao misturar romance e fantasia , este livro apresenta aos leitores três protagonistas fortes à frente de seu tempo: a deusa negra Nix, a pirata Joana e a artista Elena, que são conectadas por uma maldição que atravessa os séculos. Cada uma dessas mulheres luta para driblar os próprios destinos e encontrar o amor verdadeiro. Será que elas vão conseguir? O enredo, escrito por Paola Aleksandra, transporta o leitor da Grécia Antiga à Europa Vitoriana, até chegar em uma São Paulo contemporânea, em uma trama cheia de magia, aventura e, claro, muita paixão.   

2. Chama extinta

Em ‘Chama extinta’, Mara e seus amigos precisam investigar o assassinato de uma amiga para limpar seus nomes (Imagem: Reprodução digital | Plataforma 21)
Em ‘Chama extinta’, Mara e seus amigos precisam investigar o assassinato de uma amiga para limpar seus nomes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Plataforma 21
Mara Racette mal começou a se adaptar à vida na reserva Blackfeet quando uma tragédia abala tudo: Samantha, uma colega, é encontrada morta durante um evento tradicional. Então, Mara e seus amigos são os principais suspeitos e precisam desvendar o que aconteceu para limpar seus nomes. Escrito por K. A. Cobell, membra da Nação Blackfeet, este thriller mistura suspense, cultura e denúncia social , abordando a violência brutal contra mulheres indígenas e o abandono que enfrentam. 

3. A magia que nos pertence

Em ‘A magia que nos pertence’, um grupo de amigos precisa localizar um algoritmo de redes sociais que criou vida e está à solta na cidade (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)
Em ‘A magia que nos pertence’, um grupo de amigos precisa localizar um algoritmo de redes sociais que criou vida e está à solta na cidade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Divulgação
Em um Rio de Janeiro onde a magia se cria com memórias , e histórias estranhas são apenas normais, Amanda, Madu, Diego e Alícia se unem para localizar um algoritmo de redes sociais que ganhou corpo e está à solta na cidade. Entre festas animadas, criaturas estranhas e uma realidade tecnológica, os quatro amigos descobrem que não há nada mais mágico do que poder contar um com o outro. Escrito pela ilustradora carioca Fernanda Nia , esta romantasia Young Adult traz representatividade negra e LGBTQIAPN+.  

4. O canto de laranjal

‘O conto de laranjal’ explora a pureza da juventude e as escolhas que moldam a vida de cada um (Imagem: Reprodução digital | Editora FLYVE)
‘O conto de laranjal’ explora a pureza da juventude e as escolhas que moldam a vida de cada um Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora FLYVE
Ambientado no interior da Bahia, este livro acompanha a jornada de Clementino, um jovem que aspira ser jogador de futebol para escapar da pobreza e do lar marcado pela violência. Ao seu lado, Dulce, uma sonhadora que luta para preservar sua essência apesar dos abusos sofridos.
Narrado por Jânio, amigo leal dos protagonistas, neste livro, o produtor audiovisual Felipe de Carvalho Araujo explora a pureza da juventude e as escolhas que moldam a vida de cada um. Com uma linguagem poética e nostálgica, a obra inspira os adolescentes a perseguirem os próprios sonhos e acreditarem no poder transformador da amizade, resiliência e resistência. 

5. Antes de dezembro

Em &#8216;Antes de dezembro&#8217;, Jenna enfrenta os dilemas da vida universitária longe de casa e dos amigos (Imagem: Reprodução digital | Plataforma 21)
Em ‘Antes de dezembro’, Jenna enfrenta os dilemas da vida universitária longe de casa e dos amigos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Plataforma 21
Aos 17 anos, Jenna Brown enfrenta pela primeira vez a vida universitária longe de casa e dos amigos. Enquanto lida com um relacionamento aberto e à distância com Monty, seu namorado, ela se vê inesperadamente envolvida por Ross, um colega charmoso.
Dividida entre o passado e novas possibilidades, Jenna embarca em uma jornada de descobertas , amadurecimento e dilemas emocionais que exploram temas como amor, amizade e superação. Este é o primeiro livro da série espanhola ‘Meses ao seu lado’ escrito pela best-seller Joana Marcús. 

6. Quinze minutos para o pôr do sol

Em ‘Quinze minutos para o pôr do sol’, Lisa enfrenta obstáculos para aproveitar seus dias de férias em Portugal (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)
Em ‘Quinze minutos para o pôr do sol’, Lisa enfrenta obstáculos para aproveitar seus dias de férias em Portugal Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão
Autora que vive na Coreia do Sul , Isabela Freixo usa como referências os k-dramas para contar esta história sobre amores, família e perdão. Na trama, prestes a completar trinta anos, Lisa viaja a Portugal na companhia da melhor amiga, mas o plano das férias perfeitas vai pelos ares quando um sul-coreano em uma Vespa atravessa seu caminho. Literalmente. Enquanto tenta se esquivar dele e se depara com outras confusões, ela quer aproveitar os dias na Cidade do Porto.  

7. Ana Laura (com certeza) já superou sua ex

Em ‘Ana Laura (com certeza) já superou sua ex’, a protagonista precisa se reerguer após um término (Imagem: Reprodução digital | Qualis Editora)
Em ‘Ana Laura já superou sua ex’, a protagonista precisa se reerguer após um término (Imagem: Reprodução digital | Qualis Editora) Crédito: com certeza
Após um namoro caótico e um término conturbado, Ana Laura precisa se reerguer e buscar forças para superar a ex-namorada. E ela não tem tempo a perder: quando a ex retorna a Porto Alegre, a determinação de Ana Laura em não demonstrar fraqueza a faz arquitetar um plano arriscado. A ideia? Subornar Clara, sua reservada colega de trabalho , para se passar por sua namorada. Mas, quando a linha entre o fingimento e a realidade começa a desaparecer, o namoro de mentira parece cada vez mais verdadeiro.
Por Gabriela Cuerba

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