7 livros young adult para incluir na sua lista em 2025

A literatura young adult é uma ótima opção para quem busca histórias emocionantes Crédito: Imagem: Dean Drobot | Shutterstock

A literatura Young Adult continua sendo uma ótima escolha para quem busca histórias repletas de emoções, ensinamentos sobre a vida, aventuras surpreendentes, mistérios, romance e aquele toque especial de magia. Para marcar o ano novo com boas leituras, separamos uma seleção de sete títulos que precisam estar na sua wishlist e merecem um lugar especial na estante.

Além de ajudar a colocar o hábito de ler em dia, cada obra é uma oportunidade para se emocionar e relaxar a mente, tornando-se uma ótima companhia para os leitores que desejam se divertir nos momentos de descanso e conhecer novos universos durante as férias. Veja abaixo!

1. O roubo em três atos

‘O roubo em três atos’ conta a história de três protagonistas conectadas por uma maldição Crédito: Imagem: Reprodução digital | Harlequin Books

Ao misturar romance e fantasia , este livro apresenta aos leitores três protagonistas fortes à frente de seu tempo: a deusa negra Nix, a pirata Joana e a artista Elena, que são conectadas por uma maldição que atravessa os séculos. Cada uma dessas mulheres luta para driblar os próprios destinos e encontrar o amor verdadeiro. Será que elas vão conseguir? O enredo, escrito por Paola Aleksandra, transporta o leitor da Grécia Antiga à Europa Vitoriana, até chegar em uma São Paulo contemporânea, em uma trama cheia de magia, aventura e, claro, muita paixão.

2. Chama extinta

Em ‘Chama extinta’, Mara e seus amigos precisam investigar o assassinato de uma amiga para limpar seus nomes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Plataforma 21

Mara Racette mal começou a se adaptar à vida na reserva Blackfeet quando uma tragédia abala tudo: Samantha, uma colega, é encontrada morta durante um evento tradicional. Então, Mara e seus amigos são os principais suspeitos e precisam desvendar o que aconteceu para limpar seus nomes. Escrito por K. A. Cobell, membra da Nação Blackfeet, este thriller mistura suspense, cultura e denúncia social , abordando a violência brutal contra mulheres indígenas e o abandono que enfrentam.

3. A magia que nos pertence

Em ‘A magia que nos pertence’, um grupo de amigos precisa localizar um algoritmo de redes sociais que criou vida e está à solta na cidade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Divulgação

Em um Rio de Janeiro onde a magia se cria com memórias , e histórias estranhas são apenas normais, Amanda, Madu, Diego e Alícia se unem para localizar um algoritmo de redes sociais que ganhou corpo e está à solta na cidade. Entre festas animadas, criaturas estranhas e uma realidade tecnológica, os quatro amigos descobrem que não há nada mais mágico do que poder contar um com o outro. Escrito pela ilustradora carioca Fernanda Nia , esta romantasia Young Adult traz representatividade negra e LGBTQIAPN+.

4. O canto de laranjal

‘O conto de laranjal’ explora a pureza da juventude e as escolhas que moldam a vida de cada um Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora FLYVE

Ambientado no interior da Bahia, este livro acompanha a jornada de Clementino, um jovem que aspira ser jogador de futebol para escapar da pobreza e do lar marcado pela violência. Ao seu lado, Dulce, uma sonhadora que luta para preservar sua essência apesar dos abusos sofridos.

Narrado por Jânio, amigo leal dos protagonistas, neste livro, o produtor audiovisual Felipe de Carvalho Araujo explora a pureza da juventude e as escolhas que moldam a vida de cada um. Com uma linguagem poética e nostálgica, a obra inspira os adolescentes a perseguirem os próprios sonhos e acreditarem no poder transformador da amizade, resiliência e resistência.

5. Antes de dezembro

Em ‘Antes de dezembro’, Jenna enfrenta os dilemas da vida universitária longe de casa e dos amigos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Plataforma 21

Aos 17 anos, Jenna Brown enfrenta pela primeira vez a vida universitária longe de casa e dos amigos. Enquanto lida com um relacionamento aberto e à distância com Monty, seu namorado, ela se vê inesperadamente envolvida por Ross, um colega charmoso.

Dividida entre o passado e novas possibilidades, Jenna embarca em uma jornada de descobertas , amadurecimento e dilemas emocionais que exploram temas como amor, amizade e superação. Este é o primeiro livro da série espanhola ‘Meses ao seu lado’ escrito pela best-seller Joana Marcús.

6. Quinze minutos para o pôr do sol

Em ‘Quinze minutos para o pôr do sol’, Lisa enfrenta obstáculos para aproveitar seus dias de férias em Portugal Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão

Autora que vive na Coreia do Sul , Isabela Freixo usa como referências os k-dramas para contar esta história sobre amores, família e perdão. Na trama, prestes a completar trinta anos, Lisa viaja a Portugal na companhia da melhor amiga, mas o plano das férias perfeitas vai pelos ares quando um sul-coreano em uma Vespa atravessa seu caminho. Literalmente. Enquanto tenta se esquivar dele e se depara com outras confusões, ela quer aproveitar os dias na Cidade do Porto.

7. Ana Laura (com certeza) já superou sua ex

Em ‘Ana Laura já superou sua ex’, a protagonista precisa se reerguer após um término (Imagem: Reprodução digital | Qualis Editora) Crédito: com certeza

Após um namoro caótico e um término conturbado, Ana Laura precisa se reerguer e buscar forças para superar a ex-namorada. E ela não tem tempo a perder: quando a ex retorna a Porto Alegre, a determinação de Ana Laura em não demonstrar fraqueza a faz arquitetar um plano arriscado. A ideia? Subornar Clara, sua reservada colega de trabalho , para se passar por sua namorada. Mas, quando a linha entre o fingimento e a realidade começa a desaparecer, o namoro de mentira parece cada vez mais verdadeiro.