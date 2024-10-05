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7 dicas para comprar brinquedos seguros para as crianças

Veja como alguns cuidados são importantes para não colocar em risco a segurança dos pequenos
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Outubro de 2024 às 12:35

A compra dos presentes de Dia das Crianças pode ser divertida, mas requer atenção (Imagem: BearFotos | Shutterstock)
A compra dos presentes de Dia das Crianças pode ser divertida, mas requer atenção Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock
Escolher o presente perfeito para o Dia das Crianças pode ser uma experiência divertida, mas exige atenção a alguns aspectos importantes, como segurança, procedência e qualidade dos materiais, para evitar possíveis acidentes. Antes de efetuar a compra, o primeiro passo é verificar se o brinquedo possui o selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), que garante que o item foi devidamente testado e aprovado.
Outra recomendação fundamental para proteger os pequenos é conferir a faixa etária indicada na embalagem, certificando-se de que o brinquedo é adequado para a idade e desenvolvimento da criança. As orientações são do metrologista Leonardo Rosa Junior, CEO da Tecnoiso, empresa parceira da Escola Técnica Tupy – instituição do ecossistema UniSociesc.
“A metrologia é a área encarregada de fazer a verificação, certificação, calibração e classificação de vários produtos e equipamentos. No caso dos brinquedos, a principal dica é conferir o selo do INMETRO nas embalagens e respeitar a indicação de faixa etária. Os brinquedos devem, sempre, estar adequados à idade”, diz.
No Brasil, o selo do INMETRO é obrigatório para todos os brinquedos, incluindo os importados, e deve estar impresso na embalagem ou afixado com uma etiqueta no próprio produto. Segundo Leonardo, é isso o que assegura que o item passou pelos testes necessários e apresenta os requisitos de segurança conforme as normas técnicas.
Abaixo, confira outras dicas de Leonardo Rosa Junior para comprar um brinquedo seguro para a criança!

1. Idade da criança

A idade da criança é um fator fundamental na escolha do brinquedo . Itens complexos ou com peças pequenas são arriscados para crianças menores. Opte por aqueles adequados para cada faixa etária, considerando as habilidades motoras e cognitivas.

2. Materialdo brinquedo

Priorize brinquedos feitos com materiais seguros e atóxicos, como plástico atóxico e madeira. Evite brinquedos com pontas, bordas afiadas ou pequenas peças que podem ser engolidas.

3. Certificação do INMETRO

Verifique se o brinquedo possui o selo do Inmetro ou de outros órgãos de certificação acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, garantindo que o item atenda aos padrões de segurança.
Escolha brinquedos que estimulem o desenvolvimento das crianças (Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock)
Escolha brinquedos que estimulem o desenvolvimento das crianças Crédito: Imagem: Nomad_Soul | Shutterstock

4. Estimule o desenvolvimento

Além de divertidos, os brinquedos devem ajudar no desenvolvimento da criança. Escolha aqueles que estimulem a criatividade, a imaginação, a coordenação motora e o aprendizado.

5. Escolha brinquedos educativos

Alguns brinquedos podem transmitir valores e ensinamentos importantes. Priorize aqueles que incentivam a cooperação, a empatia e o respeito ao próximo.

6. Durabilidade

Um bom brinquedo deve ser durável e resistir ao uso intenso. Quando o item é de boa qualidade , tende a durar mais tempo e a proporcionar mais diversão.

7. Leve em consideração a opinião da criança

Envolva a criança na escolha do brinquedo sempre que possível, desde que respeitada a classificação etária. Pergunte sobre interesses e preferências para que ela fique motivada a brincar.
Por Graziela Lindner

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