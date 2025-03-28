O Linkin Park é uma banda norte-americana formada em 1996, conhecida por sua fusão inovadora de rock, rap e música eletrônica. Com o lançamento de seu álbum de estreia, “Hybrid Theory”, em 2000, o grupo alcançou sucesso global. No Brasil, conquistou uma base de fãs dedicada, realizando diversas apresentações memoráveis no país ao longo dos anos.
Após uma pausa significativa devido ao falecimento do vocalista Chester Bennington em 2017, a banda anunciou seu retorno em 2024 com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain. Lançaram o álbum “From Zero” e iniciaram a turnê mundial “From Zero World Tour”.
Em novembro de 2024, o Linkin Park realizou dois shows — com ingressos esgotados — no Allianz Parque, em São Paulo. Porém, a banda já tem data certa para voltar ao país este ano, com shows marcados para 05 de novembro em Curitiba, no Estádio Major Couto Pereira; dia 08 de novembro, em São Paulo, no Estádio MorumBIS; e dia 11 de novembro, em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha.
Abaixo, confira 7 curiosidades sobre a banda Linkin Park!
1. Origem da banda
A banda surgiu em sua formação original em 1996, em Agoura Hills, Califórnia, com Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Bourdon, colegas de escola que compartilhavam a paixão pela música. Depois, juntaram-se ao grupo Joe Hahn, Dave “Phoenix” Farrell e Mark Wakefield, formando, inicialmente, a banda Xero.
Em 1999, após a saída de Mark Wakefield, Chester Bennington, ex-vocalista da Grey Daze, ingressou na banda . Com a nova formação, o grupo mudou o nome para Hybrid Theory e, em seguida, para Linkin Park, uma adaptação de Lincoln Park, uma área em Santa Mônica, Califórnia, pois, na época, a banda não tinha como arcar com o pagamento do licenciamento do nome Lincoln Park.
Após um hiato de sete anos desde o falecimento do vocalista Chester Bennington, o Linkin Park anunciou uma nova formação em 2024. Com Emily Armstrong (vocal), Colin Brittain (bateria) e Alex Feder (guitarra) se juntando aos membros originais Mike Shinoda (vocal e guitarra), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo) e Joe Hahn (DJ), a banda lançou o álbum “From Zero” e embarcou em uma turnê mundial.
2. Álbum de estreia
O álbum de estreia do Linkin Park, “Hybrid Theory”, se tornou um dos mais vendidos da história da música, com mais de 32 milhões de cópias vendidas. O disco trouxe grandes sucessos como “In the End”, “Crawling” e “One Step Closer”, consolidando a banda como um dos maiores nomes do rock dos anos 2000. O destaque do álbum é o hit “In the End”, que atualmente acumula quase 2 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 2 bilhões de reproduções no Spotify, refletindo a popularidade duradoura da faixa.
3. Prêmios Grammy
Até o momento, o Linkin Park conquistou dois prêmios Grammy: Melhor Performance de Hard Rock por “Crawling”, em 2002, e Melhor Colaboração de Rap/Sung por “Numb/Encore” com Jay-Z, em 2006. Além disso, a banda recebeu outras 4 indicações ao longo da carreira.
4. Versatilidade musical
O Linkin Park é conhecido por sua fusão de gêneros como nu metal, rap, rock, música eletrônica e pop. Após o sucesso de “Hybrid Theory” e “Meteora”, a banda evoluiu musicalmente com álbuns como “Minutes to Midnight” e “A Thousand Suns”, adotando um som mais alternativo, experimental e abordando temas mais maduros. Essa versatilidade garantiu a relevância da banda ao longo dos anos.
5. Parcerias de sucesso
A parceria do Linkin Park com Jay-Z no álbum “Collision Course”, lançado em 2004 com 6 faixas que misturam músicas da banda e do rapper, resultou no hit “Numb/Encore”. A fusão de rock e rap atraiu tanto fãs de hip-hop quanto de rock, marcando um momento importante na carreira da banda.
Em 2006, o Linkin Park fez história ao se apresentar ao lado de Paul McCartney e Jay-Z no Grammy Awards. Eles tocaram uma versão especial de “Numb/Encore”, misturada com o clássico dos Beatles “Yesterday”. A performance foi amplamente elogiada pela crítica, mostrando a capacidade da banda de transcender gêneros musicais e unir rap, rock e um ícone do rock clássico em uma só apresentação.
6. Engajamento social
Em 2005, o Linkin Park fundou a organização Music for Relief , com o objetivo de apoiar vítimas de desastres naturais, como o tsunami no sudeste asiático, e promover a conscientização ambiental. A organização já arrecadou milhões de dólares para diversas causas humanitárias.
Em 2010, a banda lançou a música “Not Alone” como parte do álbum colaborativo “Download to Donate for Haiti”. O projeto foi idealizado pela organização social para ajudar as vítimas do devastador terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010, que causou milhares de mortes e deixou muitos desabrigados.
7. Trilha sonora
Em 2003, o público brasileiro acompanhou o sucesso da novela “Mulheres Apaixonadas”, escrita por Manoel Carlos. Uma das cenas mais memoráveis da trama ocorre quando a personagem Fernanda, interpretada por Vanessa Gerbelli, é atingida por um tiro durante uma perseguição nas ruas do Rio de Janeiro.
Para essa sequência impactante, a música escolhida pela produção foi “Faint”, um dos maiores sucessos do Linkin Park, que intensificou a tensão do momento e ficou marcada na memória dos telespectadores brasileiros.
A banda também contribuiu para a trilha sonora do filme “Transformers” (2007), dirigido por Michael Bay, com a música “What I’ve Done”. A faixa foi um dos maiores sucessos do álbum “Minutes to Midnight”, e marcou um momento importante na carreira do grupo.